Младенец, которого купал Месси, теперь выйдет против него на поле

·60·Мир
Младенец, которого купал Месси, теперь выйдет против него на поле

Финал чемпионата мира между Аргентиной и Испанией может войти в историю не только как противостояние двух сильных команд, но и как первая официальная встреча Лионелья Месси и Ламина Ямаля. Однако их знакомство началось не сегодня, а 19 лет назад.

В 2007 году, когда Месси был 20-летним футболистом, только закреплявшимся в основном составе «Барселоны», Ламин Ямаль был всего лишь пятимесячным младенцем. В тот день семья Ямаля выиграла конкурс, организованный «Барселоной», УНИКЭФ и газетой Sport, и приняла участие в фотосессии с игроками. По воле случая им достался именно Месси.

На фотографиях, сделанных фотографом Жоаном Монфортом, видно, как Месси держит маленького Ямаля на руках и купает его. Эти кадры были опубликованы отцом Ямаля в социальных сетях в 2024 году и вновь привлекли внимание всего мира.

Родители улыбаются, глядя на младенца, купающегося в пене.

По словам Монфорта, Месси поначалу не знал, как обращаться с младенцем, но вскоре освоился. Он назвал это событие «настоящим чудом судьбы».

Сегодня же тот самый пятимесячный младенец стал одним из лидеров сборной Испании. К 19 годам Ямаль успел забить 56 голов и выиграть Ла Лигу, Кубок Испании и Евро-2024.

Таким образом, необычная история, начавшаяся почти двадцать лет назад на фотосессии, теперь может открыть новую главу в финале чемпионата мира.

Лионель МессиЛамин ЯмальБарселонаАргентинаЮНИСЕФ
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Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» редактор
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