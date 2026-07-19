Дурдона Курбанова хотела подоить корову для нового клипа, но все пошло не по плану!

Актриса Дурдона Курбанова пережила волнительный момент во время съемок своего нового музыкального клипа. На этот раз съемочный процесс проходит вдали от городской суеты, в сельской местности на свежем воздухе.

По сценарию клипа, Дурдона Курбанова должна была предстать в образе, соответствующем сельской жизни. В одном из кадров планировалось, что она будет доить корову и выполнять деревенскую работу.

Однако во время съемок резкое движение крупного рогатого скота напугало актрису. Ситуация оказалась настолько неожиданной, что творческий процесс пришлось временно приостановить.

Дурдона Курбанова не смогла сдержать слез от испуга и переживаний. Съемочная группа постаралась разрядить обстановку и успокоить актрису.

Этот случай показал, что на съемках клипа не всегда все идет по плану. О дате выхода клипа пока не сообщается.