Дурдона Курбанова хотела подоить корову для нового клипа, но все пошло не по плану!

·0·Культура
Дурдона Курбанова хотела подоить корову для нового клипа, но все пошло не по плану!

Актриса Дурдона Курбанова пережила волнительный момент во время съемок своего нового музыкального клипа. На этот раз съемочный процесс проходит вдали от городской суеты, в сельской местности на свежем воздухе.

По сценарию клипа, Дурдона Курбанова должна была предстать в образе, соответствующем сельской жизни. В одном из кадров планировалось, что она будет доить корову и выполнять деревенскую работу.

Однако во время съемок резкое движение крупного рогатого скота напугало актрису. Ситуация оказалась настолько неожиданной, что творческий процесс пришлось временно приостановить.

Дурдона Курбанова не смогла сдержать слез от испуга и переживаний. Съемочная группа постаралась разрядить обстановку и успокоить актрису.

Этот случай показал, что на съемках клипа не всегда все идет по плану. О дате выхода клипа пока не сообщается.

Добавьте сайт Zamin.uz в GoogleЧитайте «Zamin» в Telegram!
Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» редактор
Обсудите с Zamin AIПроанализируйте новость, получите полезные ответы

Комментарии 0

Похожие новости

Красное платье, хна и золото: предсвадебная церемония Шахло Салаевой обсуждается в сети (видео)Красное платье, хна и золото: предсвадебная церемония Шахло Салаевой обсуждается в сети (видео)Сегодня, 05:34Фаридам поделилась отрывком из своей новой песни (видео)Фаридам поделилась отрывком из своей новой песни (видео)Вчера, 23:52Премьера «Одиссеи» стартовала с рекордных сборовПремьера «Одиссеи» стартовала с рекордных сборовВчера, 21:31Принимал ли Жан-Клод Ван Дамм ислам: почему сообщения в сети вызывают споры?Принимал ли Жан-Клод Ван Дамм ислам: почему сообщения в сети вызывают споры?Вчера, 17:41Состоялась премьера песни «Кизим» («Моя дочь»), посвященной дочери Дилноз (видео)Состоялась премьера песни «Кизим» («Моя дочь»), посвященной дочери Дилноз (видео)Вчера, 16:26«Джанимде» в короткие сроки завоевала сердца поклонников (видео)«Джанимде» в короткие сроки завоевала сердца поклонников (видео)Вчера, 16:10
ОбъявленияДля сотрудничества
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита

Популярное Культура новости

Стало известно, из какой области будет невеста Аббосбека Файзуллаева
Стало известно, из какой области будет невеста Аббосбека Файзуллаева
Гулчехра Эшонкулова, оставившая искусство на пике славы, отметила 45-летие
Гулчехра Эшонкулова, оставившая искусство на пике славы, отметила 45-летие
Похудевшая со 140 до 70 килограммов Муборак Абдуллаева вернулась к творчеству
Похудевшая со 140 до 70 килограммов Муборак Абдуллаева вернулась к творчеству
Шохрух Мирзо и Ойшахон впервые стали родителями
Шохрух Мирзо и Ойшахон впервые стали родителями
Традиция вручения цветов матерям и подбрасывание жениха на свадьбе Аббосбека Файзуллаева привлекла внимание (видео)
Традиция вручения цветов матерям и подбрасывание жениха на свадьбе Аббосбека Файзуллаева привлекла внимание (видео)
Появились первые кадры со свадьбы Аббосбека Файзуллаева (видео)
Появились первые кадры со свадьбы Аббосбека Файзуллаева (видео)
Танец министра культуры Озодбека Назарбекова на мероприятии вызвал обсуждение в соцсетях
Танец министра культуры Озодбека Назарбекова на мероприятии вызвал обсуждение в соцсетях
Дуэт Юлдуз Турдиевой и афганского певца Кайса Ульфата снова в центре внимания (видео)
Дуэт Юлдуз Турдиевой и афганского певца Кайса Ульфата снова в центре внимания (видео)