Ахад Каюм: кто из артистов платит самый большой гонорар?

Известный поэт, продюсер и режиссер Ахад Каюм в интервью программе «Наво мехмонда» рассказал об артистах, которые платят больше всего и меньше всего за его стихи.

По его словам, самую высокую оплату за написанные стихи ему выплатил певец Ботир Кодиров. Поэт назвал именно его артистом, который платит больше всех.

Также Ахад Каюм отметил, что не требует оплаты за свои стихи у некоторых мэтров эстрады, в частности у Шерали Джураева, Озодбека Назарбекова и Хуршида Расулова, предоставляя их бесплатно из уважения к их творчеству. Однако, по его словам, иногда они все же по собственному желанию выплачивают гонорар.

В ходе беседы поэт поделился своими искренними мыслями о творческих отношениях, взаимном уважении в мире искусства и материальных аспектах.