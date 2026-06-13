Какой фильм принес Ахаду Каюму наибольший доход?

·74·Культура
Какой фильм принес Ахаду Каюму наибольший доход?

Известный поэт, сценарист и кинопродюсер Ахад Каюм рассказал о фильме, который принес ему наибольший доход за время его карьеры.

По его словам, одним из самых коммерчески успешных проектов среди его работ стал фильм «Аёл макри» («Женская хитрость»), который был тепло встречен зрителями. Ахад Каюм подчеркнул, что этот фильм занимает особое место не только с финансовой точки зрения, но и благодаря признанию поклонников.

Как отметил артист, успеху фильма способствовали интересный сценарий, сильный актерский состав и точное понимание запросов аудитории. Он также добавил, что в киноиндустрии результат каждого проекта не гарантирован заранее, однако трудолюбие и правильный подход приносят хорошие плоды.

Ахад КаюмАёл макри
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Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» редактор

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