Совместная поездка Джавохира Синдорова и Бибисары привлекла внимание поклонников
Добавьте сайт Zamin.uz в GoogleЧитайте «Zamin» в Telegram!
Узбекский гроссмейстер Джавохир Синдоров и казахстанская шахматистка Бибисара Асаубаева поделились в социальных сетях фотографиями и видео из знаменитого парка «Диснейленд» в Париже.
На кадрах запечатлено, как двое шахматистов вместе гуляют по месту, напоминающему сказочный мир. Снимки за короткое время привлекли внимание поклонников и вызвали широкие обсуждения.
Пользователи социальных сетей в комментариях отмечают искреннее общение спортсменов и пишут, что рады видеть их вместе. Некоторые поклонники называют Синдорова и Асаубаеву «самой красивой шахматной парой».
…