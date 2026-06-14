Совместная поездка Джавохира Синдорова и Бибисары привлекла внимание поклонников

·15·Культура
Совместная поездка Джавохира Синдорова и Бибисары привлекла внимание поклонников

Узбекский гроссмейстер Джавохир Синдоров и казахстанская шахматистка Бибисара Асаубаева поделились в социальных сетях фотографиями и видео из знаменитого парка «Диснейленд» в Париже.

На кадрах запечатлено, как двое шахматистов вместе гуляют по месту, напоминающему сказочный мир. Снимки за короткое время привлекли внимание поклонников и вызвали широкие обсуждения.

Пользователи социальных сетей в комментариях отмечают искреннее общение спортсменов и пишут, что рады видеть их вместе. Некоторые поклонники называют Синдорова и Асаубаеву «самой красивой шахматной парой».

Джавохир СиндоровБибисара АсаубаеваШахматыДиснейлендСпорт
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Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» редактор

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