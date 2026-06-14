Нилуфар Усмонова призналась: я никогда не ходила за продуктами

·2·Культура
Нилуфар Усмонова призналась: я никогда не ходила за продуктами

Известная певица Нилуфар Усмонова привлекла внимание поклонников интересным фактом из своей семейной жизни. По словам артистки, в их доме повседневными покупками продуктов занимается супруг.

Отвечая на вопрос об этом, певица подчеркнула, что обязанность по приобретению необходимых для дома продуктов лежит на отце её детей.

«За продуктами ходит отец моих детей. Честно говоря, я никогда не ходила за покупками», — сказала Нилуфар Усмонова.

Нилуфар УсмоноваУзбекская эстрадаЗнаменитостиСемьяИнтервью
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Kamola Shuhratova
«ZAMIN.UZ» редактор

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