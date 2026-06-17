Франция обыграла Сенегал благодаря голам Мбаппе и Барколя

Чемпионат мира по футболу 2026, который принимают поля Северной Америки, с первых же дней дарит миллионам болельщиков настоящую драму и незабываемые моменты. В одном из самых центральных и ожидаемых матчей 1-го тура, прошедшем при полном аншлаге, действующий вице-чемпион и победитель ЧМ-2018 сборная Франции встретилась с одним из самых гордых и стремительных представителей Африканского континента — сборной Сенегала. В этом остром противостоянии на великолепном и современном стадионе «Метлайф» подопечные Дидье Дешама продемонстрировали свой высокий класс, красиво и уверенно начав турнир с победы.

Исторический дубль Килиана Мбаппе и ювелирные передачи Олисе

Если первый тайм матча завершился без голов из-за серьезного сопротивления и оборонительной тактики обеих команд, то вторая половина встречи превратилась в настоящий голевой шоу. На 66-й минуте один из самых грозных нападающих мирового футбола Килиан Мбаппе точным ударом по воротам соперника открыл счет. Голевую передачу ему сделал молодой талант Майкл Олисе. Вскоре сработало «секретное оружие» Дешама, выпущенное с замены: Николя Барколя, вышедший на поле на 80-й минуте вместо Дембеле, спустя всего две минуты, а именно на 82-й минуте сделал счет 2:0.

Последние минуты игры выдались для болельщиков по-настоящему нервными и эмоциональными. Сенегальский нападающий Мбайе, вышедший на замену, в добавленное арбитром время, а именно на 90+5-й минуте забил в ворота французов, сократив отставание и вернув интригу в игру. Однако всего через минуту, на 90+6-й минуте после очередной великолепной передачи Майкла Олисе Килиан Мбаппе забил свой второй гол в матче и поставил окончательную точку — 3:1! Благодаря этому дублю Мбаппе довел количество своих голов в истории чемпионатов мира до 14 сделав еще один огромный шаг к новым рекордам.

В следующей официальной таблице спортивной статистики вы можете ознакомиться с итоговым результатом этого матча 1-го тура ЧМ-2026 и полными составами команд:

Название турнира и стадиона Итоговый счет и хронология голов Состав сборной Франции Состав сборной Сенегала ЧМ-2026 1-й тур

Стадион «Метлайф» Франция — Сенегал — 3:1



• К. Мбаппе (66', 90+6')

• Н. Барколя (82')



• Мбайе (90+5') Вратарь: Меньян

Защитники: Кунде, Упамекано, Салиба, Т. Эрнандес

Полузащитники: Чуамени, Рабьо, Олисе

Нападающие: Дембеле (Барколя, 80), Мбаппе, Дуэ (Шерки, 87)

Важный старт на Мундиале и следующее столкновение соперников

После этой победы сборная Франции уверенно возглавила свою группу, доказав серьезность своих чемпионских амбиций. Теперь в этой группе сразятся вторая пара — представитель Азии Ирак и одна из стремительных европейских команд, сборная Норвегии с Эрлингом Холандом в составе. Этот матч также будет иметь огромное значение для дальнейшей борьбы в группе.

Вывод спортивных обозревателей: Франция сегодня хладнокровно одержала победу, несмотря на сильный прессинг Сенегала. Потрясающая форма Мбаппе и способность Олисе управлять игрой, отметившись двумя ассистами, могут стать ключевыми факторами выхода команды Дешама как минимум в финал этого Мундиаля. Сенегал, хоть и потерпел поражение, проявил характер и всё еще имеет шансы на выход из группы.

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