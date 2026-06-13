Видео Джахонгира Атаджанова взорвало соцсети: танцы под «Ёмг‘ир ёг‘алок»

·1·Культура
Видео Джахонгира Атаджанова взорвало соцсети: танцы под «Ёмг‘ир ёг‘алок»

Певец Джахонгир Атаджанов поделился на своей странице в Instagram очередным необычным и юмористическим видео. На нем артист под дождем исполняет и танцует под всем хорошо знакомую песню «Ёмг‘ир ёг‘алок».

Видео за короткое время широко распространилось в социальных сетях и вызвало множество обсуждений. Часть пользователей оценила этот перформанс положительно, отметив, что певец поднял им настроение.

Однако некоторые оценили видео критически, выразив разные мнения. Многие другие написали, что эта песня пробудила в них воспоминания о юности.

В любом случае, это видео Джахонгира Атаджанова привлекло внимание зрителей и продолжает активно обсуждаться в социальных сетях.

Джахангир ОтаджоновInstagramДождь льёт
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Charos
«ZAMIN.UZ» редактор

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