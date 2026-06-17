Смотрите голы в матче Франция — Сенегал (видео)

·101·Спорт
Смотрите голы в матче Франция — Сенегал (видео)

Сборная Франции в рамках 1-го тура чемпионата мира встретилась с Сенегалом, и команда Дидье Дешана одержала победу со счетом 3:1. Мбаппе оформил дубль, а Олисе отметился двумя результативными передачами. Также забил Барколя, вышедший на замену. Единственный гол Сенегала записал на свой счет Мбайе.

ЧМ-2026. 1-й тур
ФранцияСенегал 3:1
Голы:&нбсп;Мбаппе 66, 90+6, Барколя 82 — Мбайе 90+5
Франция&нбсп;— Меньян, Кюнде, Упамекано, Салиба, Тео Эрнандес, Чуамени, Рабьо, Олисе, Дембеле (Барколя, 80), Мбаппе, Дуэ (Шерки, 87).
Сенегал&нбсп;— Менди, Диатта, Ниакате, Кулибали, Диуф, Камара (Диарра, 76), Идрисса Гей, Пап Гей, Сар (Мбайе, 75), Мане, Джексон (Диенг, 83).

ФранцияСенегалКилиан МбаппеДидье ДешамМайкл Олисе
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

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