Смотрите голы в матче Франция — Сенегал (видео)
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ЧМ-2026. 1-й тур
Сборная Франции в рамках 1-го тура чемпионата мира встретилась с Сенегалом, и команда Дидье Дешана одержала победу со счетом 3:1. Мбаппе оформил дубль, а Олисе отметился двумя результативными передачами. Также забил Барколя, вышедший на замену. Единственный гол Сенегала записал на свой счет Мбайе.
ЧМ-2026. 1-й тур
Франция — Сенегал 3:1
Голы:&нбсп;Мбаппе 66, 90+6, Барколя 82 — Мбайе 90+5
Франция&нбсп;— Меньян, Кюнде, Упамекано, Салиба, Тео Эрнандес, Чуамени, Рабьо, Олисе, Дембеле (Барколя, 80), Мбаппе, Дуэ (Шерки, 87).
Сенегал&нбсп;— Менди, Диатта, Ниакате, Кулибали, Диуф, Камара (Диарра, 76), Идрисса Гей, Пап Гей, Сар (Мбайе, 75), Мане, Джексон (Диенг, 83).
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