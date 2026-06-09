Муниса Ризаева раскрыла цены на выступления на свадьбах: в соцсетях начались споры

Муниса Ризаева приняла участие в проекте «ИнтервюТв» и откровенно рассказала о ценах на выступления на свадьбах.

В ходе беседы певице задали вопрос: «Сколько вы берете за выступление на свадьбе?». Муниса Ризаева подчеркнула, что цены варьируются в зависимости от региона и условий.

По ее словам, стоимость услуг в городе Ташкенте составляет в среднем 1000 долларов. Выезд в области обходится значительно дороже — оценивается примерно в 5–10 тысяч долларов.

Заявление певицы вызвало широкие обсуждения в социальных сетях. Пользователи высказали различные мнения: одни сочли цены завышенными, другие, учитывая труд и известность артистки, посчитали это естественным.

Это интервью быстро стало популярным и спровоцировало жаркие дискуссии среди поклонников.