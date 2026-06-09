Муниса Ризаева раскрыла цены на выступления на свадьбах: в соцсетях начались споры

·15·Культура
Муниса Ризаева раскрыла цены на выступления на свадьбах: в соцсетях начались споры

Муниса Ризаева приняла участие в проекте «ИнтервюТв» и откровенно рассказала о ценах на выступления на свадьбах.

В ходе беседы певице задали вопрос: «Сколько вы берете за выступление на свадьбе?». Муниса Ризаева подчеркнула, что цены варьируются в зависимости от региона и условий.

По ее словам, стоимость услуг в городе Ташкенте составляет в среднем 1000 долларов. Выезд в области обходится значительно дороже — оценивается примерно в 5–10 тысяч долларов.

Заявление певицы вызвало широкие обсуждения в социальных сетях. Пользователи высказали различные мнения: одни сочли цены завышенными, другие, учитывая труд и известность артистки, посчитали это естественным.

Это интервью быстро стало популярным и спровоцировало жаркие дискуссии среди поклонников.

Муниса РизаеваИнтервюТвТашкент
Добавьте сайт Zamin.uz в GoogleЧитайте «Zamin» в Telegram!
Charos
«ZAMIN.UZ» редактор

Комментарии 0

Похожие новости

Шахзод Султанов официально сообщил о регистрации брака (видео)Шахзод Султанов официально сообщил о регистрации брака (видео)Сегодня, 11:55Амир Хан женится в третий раз в 61 годАмир Хан женится в третий раз в 61 годСегодня, 11:47Раъно Зокирова: высказалась о важности благодарности в жизниРаъно Зокирова: высказалась о важности благодарности в жизниСегодня, 09:02Мировая звезда Джон Ледженд впервые дал концерт на сцене СамаркандаМировая звезда Джон Ледженд впервые дал концерт на сцене СамаркандаСегодня, 08:53Хосила Рахимова на концерте получила неожиданное признание!Хосила Рахимова на концерте получила неожиданное признание!Сегодня, 07:34«Эту тайну я нигде не раскрывала, рассказываю вам…» — Диёра Келдиёрова«Эту тайну я нигде не раскрывала, рассказываю вам…» — Диёра КелдиёроваВчера, 17:19
ОбъявленияДля сотрудничества
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита

Популярное Культура новости

Неожиданный поворот на концерте группы «Уммон» в Фергане
Неожиданный поворот на концерте группы «Уммон» в Фергане
Озода Нурсаидова «взорвала» сеть треком «То‘йлар муборак» — клип быстро стал популярным (видео)
Озода Нурсаидова «взорвала» сеть треком «То‘йлар муборак» — клип быстро стал популярным (видео)
Шахзода удивила поклонников, появившись на подиуме с невесткой
Шахзода удивила поклонников, появившись на подиуме с невесткой
Мастер слова Аваз Охун привлек внимание поклонников, исполнив песню на концерте Озоды Нурсаидовой
Мастер слова Аваз Охун привлек внимание поклонников, исполнив песню на концерте Озоды Нурсаидовой
Новый дуэт Ботира Кодирова и Шахло Салаевой под названием «Ксоразмнинг кизлари»!
Новый дуэт Ботира Кодирова и Шахло Салаевой под названием «Ксоразмнинг кизлари»!
Женисбек Пиязов ворвался на концерт Озоды Нурсаидовой, ситуация накаляется!
Женисбек Пиязов ворвался на концерт Озоды Нурсаидовой, ситуация накаляется!
Муниса Ризаева решила кардинально изменить свой имидж (видео)
Муниса Ризаева решила кардинально изменить свой имидж (видео)
Юлдуз Радджабова показалась с мамой и свекровью
Юлдуз Радджабова показалась с мамой и свекровью