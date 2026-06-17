Килиан Мбаппе установил рекорд: Франция начала чемпионат мира с волевой победы

·165·Спорт
Килиан Мбаппе установил рекорд: Франция начала чемпионат мира с волевой победы

Сборная Франции начала свое участие в чемпионате мира с трудной, но эффектной победы над Сенегалом. Действующие вице-чемпионы, продемонстрировавшие неожиданную вялость в первом тайме, в итоге сумели одержать победу со счетом 3:1. Этот матч стал значимым не только для команды, но и приобрел историческое значение для Килиана Мбаппе. Об этом сообщает Goal.com .

Первый тайм встречи выдался для французов довольно неудачным. Сборная Сенегала несколько раз организовала опасные атаки, заставив фаворитов нервничать. В частности, на 25-й минуте после ошибки именно Килиана Мбаппе Николас Джексон едва не поразил ворота, попав в штангу. В конце тайма Исмаила Сарр не смог воспользоваться удобным моментом. По сообщению издания Goal.com, до перерыва подопечные Дидье Дешампа не могли найти свою игру на поле.

Исторический рекорд Мбаппе и инцидент с VAR

Во втором тайме Франция показала совершенно иную игру. Молодые таланты, такие как Майкл Олисе и Дезире Дуэ, оживили атаку. На 60-й минуте возник спорный эпизод: Садио Мане, судя по всему, сбил Килиана Мбаппе в штрафной площади. Несмотря на просмотр монитора VAR, арбитр решил не назначать пенальти. Однако эта несправедливость не смогла остановить капитана французов.

Вскоре Килиан Мбаппе реализовал изящную передачу Майкла Олисе, открыв счет. Благодаря этому голу он стал лучшим бомбардиром в истории сборной Франции. Сенегал пытался ответить, но гол Николаса Джексона был отменен из-за офсайда. За восемь минут до конца матча Брэдли Баркола, вышедший на замену, сделал счет уверенным.

В концовке встречи болельщики стали свидетелями еще двух голов. Ибрагим Мбайе забил единственный ответный мяч за Сенегал, но спустя несколько секунд Килиан Мбаппе оформил дубль ударом с 30 метров. В этом эпизоде была заметна ошибка вратаря Сенегала Эдуара Менди.

Эта победа позволила Франции начать турнир на высоком моральном подъеме. Особенно то, что такие молодые игроки, как Майкл Олисе и Брэдли Баркола, смогли интегрироваться в игру, создает дополнительные возможности для Дешампа. Сенегал, несмотря на поражение, доказал, что может оказать серьезное сопротивление в следующих матчах группы.

ФранцияСенегалКилиан МбаппеЧемпионат мираФутбол
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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» редактор

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