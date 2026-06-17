Конфликт Anthropic с администрацией Трампа способствует росту доходов компании

·33·Технологии
Конфликт Anthropic с администрацией Трампа способствует росту доходов компании

Anthropic, одна из ведущих лабораторий в области AI, продолжает укреплять свои позиции на бизнес-рынке, несмотря на политические разногласия с правительством США. Согласно данным аналитической платформы Рамп, по итогам мая компания впервые удалось обойти своего главного конкурента — лабораторию OpenAI — по расходам корпоративных клиентов. Об этом сообщает Techcrunch.ком.

На данный момент Anthropic привлекла инвестиции в размере 65 миллиардов долларов, что довело ее рыночную стоимость до 965 миллиардов долларов. На фоне этого финансового успеха компания подала конфиденциальные документы для IPO (публичного размещения акций). Интересно, что показатели роста компании приходятся на период усиления давления со стороны администрации Дональда Трампа.

Меры безопасности и запрет правительства

Недавно правительство США потребовало от Anthropic запретить доступ к ее самым передовым моделям — Мйтос 5 и ее публичной версии Fable 5 — для иностранцев, включая иностранных сотрудников компании. Белый дом принял это решение, опираясь на редко используемую директиву по экспортному контролю. В результате Anthropic была вынуждена полностью отозвать свои самые мощные модели с рынка.

Как пишет издание TechCrunch, причиной этой резкости стала чрезвычайно высокая способность модели Мйтос находить уязвимости в программных кодах. Руководство Anthropic ранее называло эту модель «опасной» и ограничивало ее массовое использование. Кроме того, отказ компании разрешить использование своих технологий для массовой слежки и создания автономного оружия привел к охлаждению отношений с правительством.

Успех вслед за запретами

По словам главного экономиста Рамп Ары Харазиана, запреты, введенные правительством, и объявление продуктов Anthropic «угрозой национальной безопасности», напротив, повышают престиж бренда. «Самый успешный месяц для компании пришелся именно на период, когда Министерство обороны объявило ее риском для цепочки поставок. То, что модель назвали „слишком опасной для использования“, служит своеобразным рекламным подтверждением того, насколько она мощная», — говорит эксперт.

Данные более 70 тысяч бизнес-субъектов, использующих платформу Рамп, показывают следующее:

  • доля компании Anthropic на рынке подписок на AI в мае достигла 41%;
  • доля OpenAI составила 39,5%, при этом рост прекратился;
  • клиенты в основном активно используют модели Опус от Anthropic.
Хотя OpenAI все еще остается явным лидером на рынке обычных пользователей (потребителей), в корпоративном секторе Anthropic получает серьезное преимущество. Продолжающиеся споры с правительством и изъятие моделей с рынка могут оказать краткосрочное влияние на доходы компании, однако доверие к ее технологическому потенциалу среди инвесторов и представителей крупного бизнеса остается высоким.

AnthropicOpenAIAIБизнесТехнологии
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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» редактор

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