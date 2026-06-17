Имрон представил поклонникам новую песню: «Ковог‘ингдан сани» (аудио)
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Певец Имрон 15 июня представил своим поклонникам новую композицию под названием «Ковог‘ингдан сани». Хотя с момента публикации песни на платформе YouTube прошло совсем мало времени, она уже успела привлечь внимание слушателей, набрав почти 7 тысяч прослушиваний за короткий срок.
Данная песня выделяется своей мелодикой и содержанием. Мягкий, приятный и эмоциональный голос Имрона еще больше усиливает очарование композиции, помогая ей быстро найти путь к сердцам слушателей.
В социальных сетях песня также была тепло встречена и получила положительные отзывы поклонников. В комментариях слушатели желают певцу удачи и пишут, что переслушивают новый трек снова и снова.
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