Имрон представил поклонникам новую песню: «Ковог‘ингдан сани» (аудио)

·8·Культура
Имрон представил поклонникам новую песню: «Ковог‘ингдан сани» (аудио)

Певец Имрон 15 июня представил своим поклонникам новую композицию под названием «Ковог‘ингдан сани». Хотя с момента публикации песни на платформе YouTube прошло совсем мало времени, она уже успела привлечь внимание слушателей, набрав почти 7 тысяч прослушиваний за короткий срок.

Данная песня выделяется своей мелодикой и содержанием. Мягкий, приятный и эмоциональный голос Имрона еще больше усиливает очарование композиции, помогая ей быстро найти путь к сердцам слушателей.

В социальных сетях песня также была тепло встречена и получила положительные отзывы поклонников. В комментариях слушатели желают певцу удачи и пишут, что переслушивают новый трек снова и снова.

ИмронYouTube
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Charos
«ZAMIN.UZ» редактор

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