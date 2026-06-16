Зохида Умарова раскрыла правду о родственниках покойного супруга

Правда, рассказанная Зохидой Умаровой, вызвала широкое обсуждение в социальных сетях. Она открыто высказалась о своих отношениях с родственниками покойного супруга.

В своем заявлении Зохида Умарова также остановилась на некоторых моментах, касающихся воспоминаний о покойном муже и семейных отношений.

Это выступление вызвало большой интерес в социальных сетях и стало поводом для многочисленных дискуссий.