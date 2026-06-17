Роберто Мартинес покидает сборную Португалии: уйдет ли Криштиану Роналду?

·99·Спорт
Роберто Мартинес покидает сборную Португалии: уйдет ли Криштиану Роналду?

Главный тренер национальной сборной Португалии Роберто Мартинес решил покинуть свой пост после завершения текущего чемпионата мира. Контракт испанского специалиста истекает в конце июля, и он предпочел не продлевать соглашение. Это решение знаменует начало новой эры в португальском футболе. Об этом сообщает Goal.com сообщает издание.

Согласно информации Goal.com, между Мартинесом и Федерацией футбола Португалии достигнуто взаимное соглашение об уходе. Руководство федерации полностью осведомлено о решении тренера и уже начало поиск высококвалифицированных кандидатов на замену. Сам Мартинес планирует продолжить карьеру на клубном уровне, в частности, в английской Премьер-лиге или в других грандах Европы.

Криштиану Роналду и последний шанс

На фоне новостей об уходе тренера внимание всего мира приковано к капитану команды Криштиану Роналду. Ожидается, что для 39-летнего легендарного нападающего этот чемпионат мира станет последним крупным турниром в карьере. Единственный трофей, которого не хватает в его коллекции, — именно Кубок мира. Если Португалия одержит победу на этом турнире, для Роналду это может стать самой красивой точкой в завершении карьеры.

Сборная Португалии стала чемпионом Европы в 2016 году, а также побеждала в Лиге наций в 2019 и 2025 годах. Теперь команда стремится покорить самую важную вершину в своей истории. Состав, наполненный такими звездами, как Бруну Фернандеш, постарается успешно завершить последний отрезок под руководством Мартинеса.

Столкновение с Узбекистаном и групповой этап

Расписание турнира для португальцев выглядит очень интересно. Команда проведет матчи группового этапа в следующем порядке:

  • 17 июня — первый матч против сборной ДР Конго;
  • 23 июня — поединок со сборной Узбекистана;
  • 28 июня — заключительная игра в группе против Колумбии.
Для узбекистанских футбольных болельщиков матч с Португалией имеет особое значение. Выход на поле против Криштиану Роналду и его одноклубников станет для нашей национальной сборной как серьезным испытанием, так и историческим событием. Ожидается, что эта встреча окажет серьезное влияние на распределение мест в группе.

В заключение можно сказать, что уход Роберто Мартинеса свидетельствует о начале больших перемен в португальском футболе. Кто бы ни стал новым тренером, ему необходимо будет сохранить баланс между талантливой молодежью и опытными ветеранами. Итог турнира внесет ясность не только в судьбу тренера, но и в будущее такого великого спортсмена, как Криштиану Роналду.

ПортугалияКриштиану РоналдуРоберто МартинесЧемпионат мираФутбол
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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» редактор

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