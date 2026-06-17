Песня Умара Шамсиева «Иккимиз» за короткое время стала хитом (видео)

·20·Культура
Песня Умара Шамсиева «Иккимиз» за короткое время стала хитом (видео)

Певец Умар Шамсиев 10 июня представил поклонникам свой новый клип под названием «Иккимиз». Несмотря на то, что с момента публикации песни на платформе YouTube прошло совсем мало времени, она уже успела привлечь внимание слушателей, набрав более 60 тысяч просмотров.

«Иккимиз» — это не просто обычная песня, а гармония двух сердец, выражение чувств, пронизанных любовью и верностью. Каждая нота и каждое осмысленное слово композиции погружают слушателя в романтическое настроение и воспевают начало нового жизненного пути.

Нежный, приятный и богатый эмоциями голос Умара Шамсиева еще больше усиливает очарование песни, позволяя ей быстро найти путь к сердцам слушателей.

Слова и музыка данной песни принадлежат талантливому творцу Асаду Тошпулатову, который в очередной раз продемонстрировал свой высокий творческий потенциал.

В социальных сетях слушатели также тепло приняли композицию, оценив её очень высоко. В комментариях поклонники желают певцу удачи и пишут, что слушают песню снова и снова.

По мнению многих, «Иккимиз» в ближайшее время может стать одной из самых популярных песен на тему любви.

Умар ШамсиевИккимизYouTubeАсад Тошпулатов
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Charos
«ZAMIN.UZ» редактор

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