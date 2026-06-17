Bitcoin превысил 67 000 УСД после соглашения США и Ирана: «бычья ловушка»?

·2·Экономика
Bitcoin превысил 67 000 УСД после соглашения США и Ирана: «бычья ловушка»?

На глобальных финансовых рынках наблюдаются неожиданные изменения. После объявления президентом США Дональдом Трампом о достижении соглашения с Ираном о прекращении огня цена Bitcoin (BTC) резко выросла, преодолев отметку в 67 000 УСД. На фоне этого геополитического разряда цена нефти Брент упала до самого низкого уровня за последние 100 дней, а индекс Nasdaq вырос на 3%. Однако криптоаналитики с сомнением относятся к устойчивости этого роста. Об этом сообщает Коинтелеграф.ком.

По данным иксбт.ком, хотя краткосрочный оптимизм и привел рынок в движение, показатели рынка деривативов свидетельствуют о высоком уровне скептицизма среди трейдеров. Многие эксперты опасаются, что этот скачок может оказаться «бычьей ловушкой» (булл трап). Отсутствие окончательных сроков соглашения и четких операционных деталей для транспортных компаний усиливает осторожность.

Ситуация на рынке фьючерсов и опционов

Годовая доходность (басис рате) по фьючерсам на Bitcoin в понедельник была зафиксирована на уровне 2%. Этот показатель не может преодолеть 4-процентный порог, который в последние три месяца считался нейтральным, что означает низкий спрос на длинные позиции с использованием кредитного плеча (левериджа). Тем не менее, неожиданный скачок цены на 4% застал врасплох шорт-селлеров (ставящих на падение цены) и привел к ликвидациям на сумму 210 млн УСД.

На рынке опционов также заметна низкая уверенность «быков». Пут-опционы (на продажу) Bitcoin торгуются с премией в 16% по сравнению с колл-опционами (на покупку). Это четкий предупреждающий сигнал о том, что трейдеры больше стремятся застраховаться от риска снижения цены и опасаются падения рынка.

IPO SpaceX и институциональный спрос

Несмотря на осторожность на крипторынке, традиционный фондовый рынок получил мощный импульс в секторах искусственного интеллекта и космических технологий после исторического IPO компании SpaceX. Компания, основанная Илоном Маском, привлекла 75 млрд УСД, доведя свою стоимость до 2,1 трлн УСД. Акции СПККс в понедельник подорожали на 14%.

Одним из позитивных факторов для Bitcoin является то, что SpaceX удерживает на своем балансе 18 712 BTC. Кроме того, в пятницу чистый приток инвестиций в спотовые Биткоин-ЭТФ, зарегистрированные в США, составил 86 млн УСД. Хотя это положительный показатель, его недостаточно, чтобы компенсировать отток в размере 730 млн УСД, наблюдаемый с 5 июня.

В заключение можно сказать, что хотя цена Bitcoin выросла на фоне геополитических новостей, институциональные инвесторы и крупные трейдеры ждут более весомых подтверждений. Тот факт, что соглашение с Ираном пока охватывает лишь двухмесячное окно, а заявления по транспортным платежам остаются противоречивыми, призывает участников рынка к бдительности.

BitcoinКриптовалютаSpaceXElon MuskИнвестиции
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Laylo
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