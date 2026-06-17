Милена Мадмусаева заинтриговала поклонников новой песней

·139·Культура
Милена Мадмусаева заинтриговала поклонников новой песней

Певица Милена Мадмусаева, имеющая множество поклонников, снова оказалась в центре внимания со своими новыми творческими работами.

Артистка поделилась в своих социальных сетях коротким отрывком из новой песни, что вызвало большой интерес у фанатов.

На данный момент официальной информации о полной версии песни и видеоклипе не поступало. Поэтому детали проекта остаются в секрете.

После публикации отрывка поклонники в комментариях отметили, что с нетерпением ждут новую песню, и пожелали певице удачи и успехов.

Милена Мадмусаева
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Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» редактор

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