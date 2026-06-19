В 2004 году Отабеку Мадрахимову написали письмо длиной 24 километра

Известный узбекистанский певец Отабек Мадрахимов вспомнил интересную историю, связанную с его поклонниками.

По его словам, в 2004 году одна из фанаток отправила ему письмо, длина которого составила 24 километра.

Этот необычный случай вызвал бурные обсуждения в социальных сетях. Многие расценивают это как своеобразное выражение огромной любви и преданности артисту.

Отабек Мадрахимов назвал это событие одним из самых запоминающихся воспоминаний за всю свою карьеру.

Несмотря на прошедшие годы, эта история до сих пор вызывает интерес среди поклонников певца.