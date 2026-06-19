В 2004 году Отабеку Мадрахимову написали письмо длиной 24 километра

·30·Культура
В 2004 году Отабеку Мадрахимову написали письмо длиной 24 километра

Известный узбекистанский певец Отабек Мадрахимов вспомнил интересную историю, связанную с его поклонниками.

По его словам, в 2004 году одна из фанаток отправила ему письмо, длина которого составила 24 километра.

Этот необычный случай вызвал бурные обсуждения в социальных сетях. Многие расценивают это как своеобразное выражение огромной любви и преданности артисту.

Отабек Мадрахимов назвал это событие одним из самых запоминающихся воспоминаний за всю свою карьеру.

Несмотря на прошедшие годы, эта история до сих пор вызывает интерес среди поклонников певца.

Отабек МадрахимовУзбекистан
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Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» редактор
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