В 2004 году Отабеку Мадрахимову написали письмо длиной 24 километра
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Известный узбекистанский певец Отабек Мадрахимов вспомнил интересную историю, связанную с его поклонниками.
По его словам, в 2004 году одна из фанаток отправила ему письмо, длина которого составила 24 километра.
Этот необычный случай вызвал бурные обсуждения в социальных сетях. Многие расценивают это как своеобразное выражение огромной любви и преданности артисту.
Отабек Мадрахимов назвал это событие одним из самых запоминающихся воспоминаний за всю свою карьеру.
Несмотря на прошедшие годы, эта история до сих пор вызывает интерес среди поклонников певца.
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