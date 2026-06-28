Зендея удивила всех своим необычным стилем в Париже
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Голливудская актриса Зендея снова оказалась в центре внимания благодаря своему необычному и современному образу на презентации фильма «Человек-паук: Новый день» в Париже.
Актриса привлекла внимание любителей моды и поклонников, надев винтажную футболку с Человеком-пауком, купленную всего за 35 долларов, в качестве мини-платья. Ее простой, но креативный стиль активно обсуждают в социальных сетях.
Этот образ Зендеи был отмечен многими модными изданиями как один из самых ярких и запоминающихся на мероприятии.
Также актриса вместе с главным героем фильма Томом Холландом посетила премьерный показ в Париже. Их появление на красной дорожке вызвало большой интерес у фанатов и фотожурналистов.
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