Зендея удивила всех своим необычным стилем в Париже

·77·Культура
Зендея удивила всех своим необычным стилем в Париже

Голливудская актриса Зендея снова оказалась в центре внимания благодаря своему необычному и современному образу на презентации фильма «Человек-паук: Новый день» в Париже.

Актриса привлекла внимание любителей моды и поклонников, надев винтажную футболку с Человеком-пауком, купленную всего за 35 долларов, в качестве мини-платья. Ее простой, но креативный стиль активно обсуждают в социальных сетях.

Этот образ Зендеи был отмечен многими модными изданиями как один из самых ярких и запоминающихся на мероприятии.

Также актриса вместе с главным героем фильма Томом Холландом посетила премьерный показ в Париже. Их появление на красной дорожке вызвало большой интерес у фанатов и фотожурналистов.

Зендея в черном платье присутствует на мероприятии и фотографируется с поклонниками.
ЗендаяТом ХолландSpider-ManПариж
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