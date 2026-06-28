Алишер Файз впервые раскрыл школьный секрет (видео)

·38·Культура
Алишер Файз впервые раскрыл школьный секрет (видео)

Заслуженный артист Узбекистана Алишер Файз в интервью программе «Наво невс» поделился интересными воспоминаниями о школьных годах. Певец рассказал о случае из детства, который оказал большое влияние на его жизнь.

По словам Алишера Файза, он не может выделить какой-то один предмет, который ему особенно нравился в школе. Однако после того, как он плохо учился в первой четверти, дома получил строгий выговор.

«После этого я пообещал себе: в следующей четверти закрою все предметы только на „пятерки“», — говорит певец.

Он рассказал, что вскоре потерял свои учебники и взял другие в библиотеке. Самое интересное, что в той книге карандашом были записаны ответы почти по всем предметам.

«Говорю об этом впервые. Сначала я отвечал, пользуясь теми записями. Позже я и сам стал хорошо учиться, и заметки в книге стали не нужны», — с улыбкой вспомнил артист.

Алишер Файз отметил, что именно этот случай помог ему осознать важную жизненную истину.

«Если искренне чего-то пожелать и поставить перед собой цель, жизнь сама откроет перед вами нужные двери. Я поверил в это еще тогда», — сказал певец.

Данное интервью было тепло встречено в социальных сетях, поклонники высоко оценили искренние воспоминания и жизненные размышления певца.

Алишер ФайзУзбекистан
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