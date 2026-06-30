Шахло Салаева и Вейсель Дюльгер представили незабываемый концерт в Навои

·62·Культура
Шахло Салаева и Вейсель Дюльгер представили незабываемый концерт в Навои

Певица из Хорезма Шахло Салаева и турецкий артист Вейсель Дюльгер вчера представили незабываемую концертную программу для своих поклонников в городе Навои.

В ходе концерта дуэт в живом исполнении представил популярные песни, которые любят слушатели, подарив собравшимся в зале приподнятое настроение. Как видно из видео, зрители тепло встретили артистов, подпевали им и осыпали аплодисментами.

В комментариях к кадрам, распространившимся в социальных сетях, поклонники также пишут о высоком уровне организации концерта и о том, что гармоничное выступление Шахло Салаевой и Вейселя Дюльгера на сцене оставило у них глубокое впечатление.

По завершении концерта певцы отметили, что встреча в Навои прошла на высшем уровне, и выразили искреннюю благодарность поклонникам. Также они сообщили, что следующая концертная программа состоится 2 июля в городе Бухара, где их снова ждет незабываемый музыкальный вечер.

Шахло СалаеваВейсель ДюльгерНавоиБухара
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