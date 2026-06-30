Искусство Хорезма понесло тяжелую утрату: скончался певец Суннат Салаев

·126·Культура
Искусство Хорезма понесло тяжелую утрату: скончался певец Суннат Салаев

Искусство Хорезма вновь понесло тяжелую утрату. Талантливый певец, исполнитель песен, завоевавший сердца многих поклонников, Суннат Салаев скончался в возрасте 37 лет.

Известие о преждевременном уходе артиста повергло в глубокую скорбь его близких, коллег и тысячи поклонников. За свою карьеру он занял достойное место на узбекской эстраде, особенно в искусстве Хорезма, благодаря своему искреннему исполнению, уникальному голосу и народному стилю.

Песни в исполнении Сунната Салаева, такие как «Ок кушлар», «Мозоли», «Ишк», «До‘ст», «Армон», до сих пор с любовью слушают слушатели. Его творчество с народными мотивами и глубокими по смыслу мелодиями нашло отклик в сердцах многих фанатов.

В социальных сетях коллеги, друзья и поклонники выражают глубокие соболезнования в связи со смертью артиста, вспоминая его творчество и человеческие качества с теплотой.

Преждевременный уход Сунната Салаева стал большой потерей для искусства Хорезма. Его творчество и песни будут жить в сердцах поклонников долгие годы.

Выражаем глубокие соболезнования членам семьи и близким покойного и желаем им терпения.

Суннат СалаевХорезм
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Charos
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