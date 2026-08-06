Хамдам Собировнинг кутилган “Пешта” клипи қачон чиқади? (видео)
Хамдам Собиров “Пешта” таронасига ишланган видеоклип яқин кунларда тақдим этилишини маълум қилди. Хонанда бу ҳақда Instagram саҳифасида қисқа видео орқали хабар берди. Мухлислар клипни катта интизорлик билан кутаётганини изоҳларида билдирган.
Хонанда Хамдам Собиров мухлисларини қувонтирадиган янгилик билан бўлишди. Санъаткор Instagram саҳифаси орқали узоқ кутилган “Пешта” таронасига ишланган видеоклип яқин кунларда тақдим этилишини маълум қилди.
Хонанда эълон қилган қисқа видеога “Пешта… Тез кунда кўришамиз, дўстлар!” дея изоҳ қолдирган. Ушбу хабар қисқа фурсатда мухлислар эътиборини тортди.
Изоҳлар бўлимида кузатувчилар клипни катта интизорлик билан кутаётганини билдириб, янги ижод маҳсулоти тезроқ тақдим этилишини сўраб кўплаб фикрлар ёзиб қолдирмоқда. Бу эса “Пешта” клипига бўлган қизиқиш аллақачон юқори эканини кўрсатмоқда.
…