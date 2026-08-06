Хамдам Собировнинг кутилган “Пешта” клипи қачон чиқади? (видео)

·138·Маданият
Хамдам Собировнинг кутилган “Пешта” клипи қачон чиқади? (видео)
Қисқача

Хамдам Собиров “Пешта” таронасига ишланган видеоклип яқин кунларда тақдим этилишини маълум қилди. Хонанда бу ҳақда Instagram саҳифасида қисқа видео орқали хабар берди. Мухлислар клипни катта интизорлик билан кутаётганини изоҳларида билдирган.

Хонанда Хамдам Собиров мухлисларини қувонтирадиган янгилик билан бўлишди. Санъаткор Instagram саҳифаси орқали узоқ кутилган “Пешта” таронасига ишланган видеоклип яқин кунларда тақдим этилишини маълум қилди.

Хонанда эълон қилган қисқа видеога “Пешта… Тез кунда кўришамиз, дўстлар!” дея изоҳ қолдирган. Ушбу хабар қисқа фурсатда мухлислар эътиборини тортди.

Изоҳлар бўлимида кузатувчилар клипни катта интизорлик билан кутаётганини билдириб, янги ижод маҳсулоти тезроқ тақдим этилишини сўраб кўплаб фикрлар ёзиб қолдирмоқда. Бу эса “Пешта” клипига бўлган қизиқиш аллақачон юқори эканини кўрсатмоқда.

Хамдам СобировПештаИнстаграм
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Charos
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан муҳокама қилингЯнгиликни таҳлил қилинг, фойдали маслаҳатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Дилфуза Исмоиловага ноодатий гул юборган инсон ким? (видео)Дилфуза Исмоиловага ноодатий гул юборган инсон ким? (видео)Бугун, 16:33Хонанда Ёрқинхўжа Умаров 34 ёшини ноодатий услубда кутиб олди!Хонанда Ёрқинхўжа Умаров 34 ёшини ноодатий услубда кутиб олди!Бугун, 05:25Матёқуб Матчонов ўлими ҳақидаги миш-мишларга муносабат билдирди (видео)Матёқуб Матчонов ўлими ҳақидаги миш-мишларга муносабат билдирди (видео)Кеча, 16:04Ҳинд актрисаси Мадҳури Дикшит умр йўлдоши Шрирам Нене билан (фото)Ҳинд актрисаси Мадҳури Дикшит умр йўлдоши Шрирам Нене билан (фото)Кеча, 15:11Шаҳзода 6 йиллик танаффусдан сўнг янги тарона билан ижодга қайтмоқда! (видео)Шаҳзода 6 йиллик танаффусдан сўнг янги тарона билан ижодга қайтмоқда! (видео)Кеча, 14:1352 ёшни суратга олиш майдонида қарши олган Кажол мухлисларини ҳайратда қолдирди (видео)52 ёшни суратга олиш майдонида қарши олган Кажол мухлисларини ҳайратда қолдирди (видео)Кеча, 13:32
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Маданият янгиликлар

Аббосбек Файзуллаев қайси вилоятга куёв бўлаётгани маълум бўлди
Аббосбек Файзуллаев қайси вилоятга куёв бўлаётгани маълум бўлди
Асал Шодиева “Кавказ асираси” фильмидаги Нина образида мухлисларни ҳайратга солди
Асал Шодиева “Кавказ асираси” фильмидаги Нина образида мухлисларни ҳайратга солди
Шоҳруҳ Мирзо ва Ойшахон илк бор фарзандли бўлишди
Шоҳруҳ Мирзо ва Ойшахон илк бор фарзандли бўлишди
Аббосбек Файзуллаев тўйидаги оналарга гул бериш ва куёв отиш анъанаси диққатни тортди (видео)
Аббосбек Файзуллаев тўйидаги оналарга гул бериш ва куёв отиш анъанаси диққатни тортди (видео)
Аббосбек Файзуллаевнинг тўйидан илк лавҳалар тарқалди (видео)
Аббосбек Файзуллаевнинг тўйидан илк лавҳалар тарқалди (видео)
Юлдуз Турдиева ва афғон хонандаси Қаис Улфат дуэти яна эътибор марказида (видео)
Юлдуз Турдиева ва афғон хонандаси Қаис Улфат дуэти яна эътибор марказида (видео)
Тўйдаги видеолар сабаб Абдуқодир Ҳусановнинг укаси диққат марказида
Тўйдаги видеолар сабаб Абдуқодир Ҳусановнинг укаси диққат марказида
Аббосбек Файзуллаевнинг куёв навкаридан видеолар тарқалди (видео)
Аббосбек Файзуллаевнинг куёв навкаридан видеолар тарқалди (видео)