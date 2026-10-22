Дженнифер Лопес скрывает нового возлюбленного от фанатов?

·73·Культура
Дженнифер Лопес скрывает нового возлюбленного от фанатов?

В личной жизни американской певицы и актрисы Дженнифер Лопес могли начаться новые романтические отношения. По сообщениям зарубежных СМИ, 57-летняя звезда встречается с актером Бреттом Голдстином, который младше ее на 11 лет.

Издание Page Six со ссылкой на анонимный источник сообщило о наличии романтической связи между двумя знаменитостями. Однако, по утверждению источника, их отношения пока не перешли в серьезную стадию.

Поводом для слухов стала вечеринка, прошедшая 16 октября в Лос-Анджелесе. По словам очевидцев, Лопес и Голдстин прибыли на мероприятие на одном автомобиле и вместе уехали в конце вечера. При этом во время вечеринки они старались не привлекать к друг другу лишнего внимания и даже держались на расстоянии.

Дженнифер Лопес и Бретт Голдстин вместе снимались в романтической комедии «Office Romance», вышедшей на экраны в 2026 году. Еще в процессе работы над фильмом появились предположения об их близких отношениях.

Тем не менее, в интервью, данных в июне, актеры опровергли слухи о взаимных романтических отношениях. На данный момент Лопес и Голдстин официально не подтвердили наличие новых отношений. По этой причине сообщения о них пока остаются на уровне предположений, распространяемых в СМИ.

Дженнифер ЛопесБретт ГолдстинOffice Romance
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Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» редактор

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