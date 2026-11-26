Всемирно известная американская певица Дженнифер Лопес привлекла внимание поклонников, продемонстрировав свою коллекцию помолвочных колец. 57-летняя артистка поделилась фотографией украшений, оставив к ней шутливый комментарий: «Скоро добавлю в свою коллекцию еще одно».

Согласно имеющимся данным, Лопес до сегодняшнего дня получала предложение руки и сердца шесть раз. Интересно, что два из этих предложений были сделаны актером Беном Аффлеком. Их первая помолвка состоялась в 2002 году, а после возобновления отношений в 2021 году пара вновь обручилась в 2022 году.