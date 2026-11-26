Коллекция помолвочных колец Дженнифер Лопес на миллионы долларов привлекла внимание фанатов!
Всемирно известная американская певица Дженнифер Лопес привлекла внимание поклонников, продемонстрировав свою коллекцию помолвочных колец. 57-летняя артистка поделилась фотографией украшений, оставив к ней шутливый комментарий: «Скоро добавлю в свою коллекцию еще одно».
Согласно имеющимся данным, Лопес до сегодняшнего дня получала предложение руки и сердца шесть раз. Интересно, что два из этих предложений были сделаны актером Беном Аффлеком. Их первая помолвка состоялась в 2002 году, а после возобновления отношений в 2021 году пара вновь обручилась в 2022 году.
Кольца певицы были подарены разными людьми в разные периоды жизни. Среди них есть драгоценные украшения, инкрустированные розовыми, голубыми и зелеными бриллиантами. Особенно выделяется своей уникальностью кольцо с зеленым бриллиантом, подаренное Беном Аффлеком в 2022 году.
По оценкам СМИ и изданий, специализирующихся на ювелирных изделиях, стоимость коллекции из шести помолвочных колец Лопес оценивается примерно от 10 до 17 миллионов долларов. Точная цена варьируется в зависимости от характеристик бриллиантов и критериев оценки.
Комментарий певицы о том, что она «добавит еще одно», вызвал интерес среди фанатов. Однако это высказывание не подтверждает наличие планов на новую помолвку или замужество.
Следующая новость
С подпиской рекламы не будет
Zamin Premium — 4 900 сум в месяц
Комментарии0
…