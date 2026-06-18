Дженнифер Лопес попала в больницу после 98 дней непрерывной работы

·32·Культура
Дженнифер Лопес попала в больницу после 98 дней непрерывной работы

Мировая звезда Дженнифер Лопес рассказала, что в первые годы своей карьеры столкнулась с серьезными проблемами со здоровьем из-за чрезмерных нагрузок.

Выступая в подкасте «СмартЛесс», она призналась, что в начале 2000-х не учитывала пределы своих возможностей. По словам певицы, она работала 98 дней без единого выходного, что в итоге привело к госпитализации.

«Когда я снималась в фильме „Достаточно“, я работала над четырьмя фильмами подряд. В то же время я записывала свой второй альбом. Альбом „ДжЛо“ имел огромный успех», — поделилась Лопес.

56-летняя артистка рассказала, что в то время днем она работала на съемочной площадке, вечером отправлялась в студию, а выходные посвящала интервью и съемкам клипов.

Дженнифер Лопес в розовой меховой шубе на заснеженной улице.

Однако непрерывная работа привела к сильному истощению.

«Каждый раз, когда я заходила на съемочную площадку, мое сердце начинало биться быстрее. Затем я стала чувствовать сильную нервозность», — говорит она.

Лопес призналась своей тогдашней молодой коллеге Тессе Аллен, что чувствует себя странно, очень устала и что ее состояние ухудшилось.

«Я вернулась в трейлер, и вдруг зрение затуманилось. Словно что-то закрыло мне обзор. Я не могла пошевелиться», — вспоминает певица.

Дженнифер Лопес смотрит в окно черного автомобиля.

Ощущая себя почти парализованной, Лопес позвала на помощь. Ее близкая подруга и тогдашняя помощница Арлин вызвала сотрудника службы безопасности, который срочно доставил ее в больницу.

«Я спросила врача: „Я схожу с ума?“. Он ответил: „Нет, вы не сходите с ума“», — рассказала она.

В начале 2000-х Дженнифер Лопес обрела огромную популярность, снявшись в таких фильмах, как «Клетка», «Свадебный переполох», «Ангел-хранитель» и «Девушка из Манхэттена».

В следующие два года она также сыграла в фильмах «Гигли», «Девушка из Джерси», «Шалл Ве Данке?» и «Зобушка на миллион».

Дженнифер Лопес на мероприятии в блестящем черном платье и длинных серьгах.

Кроме того, в период с 2001 по 2005 год она выпустила три музыкальных альбома.

Эта история артистки вновь напоминает о том, что регулярный отдых и забота о здоровье важнее любого успеха.

Дженнифер ЛопесСмартЛессТесса Аллен
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Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» редактор

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