Дженнифер Лопес попала в больницу после 98 дней непрерывной работы
Мировая звезда Дженнифер Лопес рассказала, что в первые годы своей карьеры столкнулась с серьезными проблемами со здоровьем из-за чрезмерных нагрузок.
Выступая в подкасте «СмартЛесс», она призналась, что в начале 2000-х не учитывала пределы своих возможностей. По словам певицы, она работала 98 дней без единого выходного, что в итоге привело к госпитализации.
«Когда я снималась в фильме „Достаточно“, я работала над четырьмя фильмами подряд. В то же время я записывала свой второй альбом. Альбом „ДжЛо“ имел огромный успех», — поделилась Лопес.
56-летняя артистка рассказала, что в то время днем она работала на съемочной площадке, вечером отправлялась в студию, а выходные посвящала интервью и съемкам клипов.
Однако непрерывная работа привела к сильному истощению.
«Каждый раз, когда я заходила на съемочную площадку, мое сердце начинало биться быстрее. Затем я стала чувствовать сильную нервозность», — говорит она.
Лопес призналась своей тогдашней молодой коллеге Тессе Аллен, что чувствует себя странно, очень устала и что ее состояние ухудшилось.
«Я вернулась в трейлер, и вдруг зрение затуманилось. Словно что-то закрыло мне обзор. Я не могла пошевелиться», — вспоминает певица.
Ощущая себя почти парализованной, Лопес позвала на помощь. Ее близкая подруга и тогдашняя помощница Арлин вызвала сотрудника службы безопасности, который срочно доставил ее в больницу.
«Я спросила врача: „Я схожу с ума?“. Он ответил: „Нет, вы не сходите с ума“», — рассказала она.
В начале 2000-х Дженнифер Лопес обрела огромную популярность, снявшись в таких фильмах, как «Клетка», «Свадебный переполох», «Ангел-хранитель» и «Девушка из Манхэттена».
В следующие два года она также сыграла в фильмах «Гигли», «Девушка из Джерси», «Шалл Ве Данке?» и «Зобушка на миллион».
Кроме того, в период с 2001 по 2005 год она выпустила три музыкальных альбома.
Эта история артистки вновь напоминает о том, что регулярный отдых и забота о здоровье важнее любого успеха.
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