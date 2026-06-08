Станет ли Дженнифер Лопес фанаткой «Тоттенхэма»? Бретт Голдштейн дал объяснение

·3·Спорт
Станет ли Дженнифер Лопес фанаткой «Тоттенхэма»? Бретт Голдштейн дал объяснение

Миры Голливуда и Северного Лондона неожиданно столкнулись: звезда сериала «Тед Лассо» Бретт Голдштейн пытается превратить Дженнифер Лопес в болельщицу «Тоттенхэма». Лауреат премии «Эмми» и преданный фанат «шпор», актер поделился воспоминаниями о легенде клуба Гарри Кейне, работая над новым проектом. Об этом сообщает Goal.com сообщает .

В ходе промоушена новой комедии Netflix «Служебный роман» Голдштейн рассказал, что направляет певицу и актрису на путь образа жизни «КОЙС» (Коме он ёу Спурс). На вопрос, удалось ли ему привлечь коллегу в ряды «Тоттенхэма», Голдштейн подчеркнул, что у нее не было другого выбора. «У нее нет вариантов», — заявил актер в интервью изданию талкСПОРТ.

Бывший капитан клуба Гарри Кейн также сыграл небольшую эпизодическую роль в этом фильме. Нападающий сборной Англии, перешедший в «Баварию» в 2023 году, произвел положительное впечатление на съемочной площадке. Голдштейн высоко оценил не только мастерство форварда, но и его человеческие качества: «Гарри Кейн — не только великий футболист, но и один из самых чистосердечных людей, которых я встречал».

Сама Дженнифер Лопес также выразила удовлетворение участием футболиста в фильме. По ее словам, сцена с участием лучшего бомбардира в истории «Тоттенхэма» заставляла всех смеяться уже при первом чтении сценария. Несмотря на опасения продюсеров по поводу того, как футболист справится с комедийной ролью, итоговый результат оказался успешным.

ТоттенхэмДженнифер ЛопесГарри КейнБретт ГолдштейнФутбол
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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» редактор

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