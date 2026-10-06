Громкий арест в Лос-Анджелесе: в США задержана женщина, шпионившая в пользу Китая

·8·Мир
Громкий арест в Лос-Анджелесе: в США задержана женщина, шпионившая в пользу Китая

Федеральное бюро расследований (ФБР) США провело спецоперацию, вызвавшую большой политический резонанс на международном уровне. Согласно информации влиятельного информационного агентства Bloomberg, в международном аэропорту Лос-Анджелеса была арестована 34-летняя Ванъинь Чжан, которая вела скрытое наблюдение за сыном президента Тайваня Лай Циндэ.

Она подозревается в том, что в нарушение американского законодательства действовала в качестве иностранного агента без регистрации и выполняла задания спецслужб Китая.

В прицеле — сын президента: как осуществлялся шпионаж?

В материалах следствия отмечается, что главной целью Ванъинь Чжан был сын тайваньского лидера Лай Тинъюй:

  • Сбор компромата: Подозреваемая занималась сбором информации о личной жизни и повседневных перемещениях Лай Тинъюя;

  • Методы слежки: Женщина тайно фотографировала и снимала его на видео, тщательно фиксировала государственные номера принадлежащих ему автомобилей, места встреч и контакты;

  • Передача данных: Весь собранный компромат и аналитические отчеты регулярно передавались кураторам в Китае.

Сотрудники ФБР подчеркнули, что агент активно использовала изменение внешности и различные сложные методы конспирации, чтобы избежать разоблачения. В настоящее время она содержится под стражей в Лос-Анджелесе и ожидает судебного процесса.

Геополитическое давление: истребители F-16 и фон напряженности

Этот шпионский скандал совпал по времени с периодом крайнего обострения отношений между Пекином и Тайбэем, а также усиления противостояния с США:

  • Военный фактор: Инцидент произошел на фоне активизации практических шагов со стороны США по поставке Тайваню истребителей нового поколения F-16;

  • Рычаг давления: По мнению аналитиков, подобные тайные операции, направленные против близких членов семьи президента Тайваня, могли проводиться с целью оказания психологического и информационного давления на высшее политическое руководство.

Данное столкновение между спецслужбами США и Китая вновь вывело проблемы безопасности в Азиатско-Тихоокеанском регионе в центр международной повестки дня.

ФБРЛай ЦиндэВанъинь Чжансын президента Тайваня
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

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