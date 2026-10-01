Асаль Ахралходжаева воссоздала образ Зайнаб из фильма «Пришелец-жених» (видео)

Актриса Асаль Ахралходжаева продолжает привлекать внимание подписчиков воплощением различных образов на своей странице в Instagram. На этот раз она оживила знакомый многим образ Зайнаб из фильма «Пришелец-жених».

Асаль Ахралходжаева сделала макияж, похожий на макияж Зайнаб, и повторила стиль одежды героини. Она также подобрала прическу под стать киногероине. Актриса даже исполнила некоторые сцены с участием Зайнаб из фильма, по-своему продемонстрировав этот образ.

Для информации, образ Зайнаб в фильме «Пришелец-жених», снятом режиссером Рустамом Сагдиевым в 2005 году, исполнила певица Лола Юлдашева. Эта роль заняла важное место в актерской карьере Лолы Юлдашевой и способствовала ее еще большей популярности среди широкой общественности.

Новый образ Асаль Ахралходжаевой был тепло встречен подписчиками. В комментариях многие отмечают, что внешность и игра актрисы очень похожи на образ Зайнаб, и оставляют ей теплые отзывы.