«Пока не иссякли мои слезы, я плакала» — печальное видео Лолы Юлдашевой встревожило ее поклонников (видео)

Певица Лола Юлдашева в последнее время привлекает внимание поклонников печальными и наполненными слезами видеороликами, публикуемыми на ее странице в Instagram. Эти видео, отражающие эмоциональное состояние артистки, вызывают различные вопросы среди подписчиков.

В одном из видео певица рассказала, что к ней домой приходил духовный наставник (домла). По ее словам, сестра, увидев ее состояние, пригласила его. Он прочитал молитву и долго беседовал с Лолой.

«Я выплеснула ему всю свою боль. Плакала, пока у меня не иссякли слезы. Он сказал мне, что причина моих страданий кроется в том, что я возвеличила одного мужчину до уровня Бога. Это грех. Он объяснил, что я должна обрести Всевышнего, и только Он один сможет заполнить пустоту внутри меня», — рассказала содержание беседы певица.

Тот факт, что Лола Юлдашева в своих последних видео дает волю слезам и выглядит удрученной, тревожит ее поклонников. В комментариях наблюдатели интересуются состоянием артистки и спрашивают, что с ней произошло.

Пока певица подробно не раскрывала, через что она проходит и что стало причиной ее подавленного настроения. Из-за этого трудно сделать точные выводы о ее состоянии.