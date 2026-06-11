Путин подписал закон об аресте имущества россиян, находящихся за рубежом

·38·Мир
Путин подписал закон об аресте имущества россиян, находящихся за рубежом

На фоне изменений на мировой политической арене и международных отношений в Российской Федерации произошло серьезное законодательное нововведение, касающееся граждан, выехавших за границу. Президент России Владимир Путин официально подписал новый закон, позволяющий арестовывать (замораживать) имущество лиц, покинувших страну, на период ведения дел по определенным административным правонарушениям. Этот новый правовой порядок, вызывающий широкие дискуссии в обществе, официально вступит в силу с 1 сентября 2026 года.

Согласно данному закону, в случае совершения определенных административных правонарушений, которые могут быть расценены официальной Москвой как противоречащие интересам российского государства и общества, на недвижимость, средства и другие активы граждан, проживающих в настоящее время за рубежом и оставшихся на территории России, может быть наложен арест.

В подписанном официальном документе предусмотрено более десяти специальных статей Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации. Как активно обсуждается в социальных сетях и зарубежных СМИ, в список статей, подпадающих под эти ограничения, вошли:

  • Грубое нарушение порядка деятельности «иностранного агента»;

  • Публичное распространение материалов экстремистского характера, запрещенных правительством;

  • Распространение ложной и необоснованной информации через средства массовой информации (СМИ) и цифровые платформы;

  • Активное участие в деятельности структур, признанных в России «нежелательными организациями»;

  • Действия, направленные на подрыв авторитета и «дискредитацию» Вооруженных Сил России.

Согласно новой правовой норме, процесс ареста имущества лиц, находящихся за рубежом, применяется как мера обеспечения исполнения административных штрафов. Самым примечательным и серьезным аспектом является то, что общая стоимость арестовываемого государством имущества не ограничивается размером штрафа, наложенного на гражданина. То есть, даже из-за небольшого штрафа ценное имущество гражданина может быть полностью заморожено.

Кроме того, новый закон предоставляет судьям право накладывать арест на имущество еще до вынесения окончательного судебного решения, в то время как дело рассматривается уполномоченными органами. Местный судья обязан рассмотреть соответствующее ходатайство и принять оперативное решение не позднее следующего дня после его регистрации. Важнейшим моментом в этом процессе является то, что предварительное уведомление или информирование владельца имущества вообще не требуется.

Данная правовая мера означает полное ограничение права граждан, находящихся за рубежом, распоряжаться своим имуществом. То есть владелец имущества, в отношении которого возбуждено дело о нарушении закона, полностью лишается возможности продать, подарить близким или переоформить на другое лицо оставшиеся в России жилье, автомобиль или земельный участок. Закон будет полностью введен в действие с осени текущего года.

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Владимир ПутинРоссияМоскваРоссийская ФедерацияВооружённые Силы России
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

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