Член королевской семьи Норвегии приговорен к тюремному заключению по 40 обвинениям, включая изнасилование

Сын кронпринцессы Норвегии признан виновным в двух случаях изнасилования. 15 июня суд Осло приговорил его к четырем годам тюремного заключения. Об этом сообщает Деутше Велле.

29-летний Мариус Борг Хёйби не признал свою вину. Он имеет право обжаловать решение суда. Он является сыном кронпринцессы Метте-Марит от отношений до брака с кронпринцем Хоконом.

Всего Хёйби было предъявлено 40 обвинений. Максимальное наказание по этим преступлениям предусматривает 16 лет лишения свободы. Обвинения в изнасиловании касаются инцидентов с четырьмя женщинами в период с 2018 по 2024 год. Отмечается, что в тот момент потерпевшие спали или находились в беспомощном состоянии.

Прокурор требовал приговорить его к семи годам и семи месяцам тюремного заключения. Сторона защиты настаивала на оправдании Хёйби по обвинениям в изнасиловании и заявила, что за признанные им действия он должен получить максимум 18 месяцев.

Прокуратура охарактеризовала Хёйби как «человека, который считает, что имеет право делать все, что хочет». Сам 29-летний принц заявил, что у него «нет привычки вступать в половую связь со спящими женщинами». При этом он обвинил СМИ в том, что они выставляют его «животным».

Суд также признал его виновным в домашнем насилии в отношении бывшей девушки, угрозах и нарушении правил дорожного движения. Однако по двум другим обвинениям в изнасиловании он был оправдан.

Судебный процесс, длившийся семь недель, вызвал большой резонанс в Норвегии. На слушаниях также обсуждалась наркозависимость Хёйби. В качестве доказательств были представлены видеозаписи половых актов и более 800 СМС-сообщений.