Член королевской семьи Норвегии приговорен к тюремному заключению по 40 обвинениям, включая изнасилование

·35·Мир
Член королевской семьи Норвегии приговорен к тюремному заключению по 40 обвинениям, включая изнасилование

Сын кронпринцессы Норвегии признан виновным в двух случаях изнасилования. 15 июня суд Осло приговорил его к четырем годам тюремного заключения. Об этом сообщает Деутше Велле.

29-летний Мариус Борг Хёйби не признал свою вину. Он имеет право обжаловать решение суда. Он является сыном кронпринцессы Метте-Марит от отношений до брака с кронпринцем Хоконом.

Молодой человек со светлыми волосами в галстуке-бабочке сидит на мероприятии.

Всего Хёйби было предъявлено 40 обвинений. Максимальное наказание по этим преступлениям предусматривает 16 лет лишения свободы. Обвинения в изнасиловании касаются инцидентов с четырьмя женщинами в период с 2018 по 2024 год. Отмечается, что в тот момент потерпевшие спали или находились в беспомощном состоянии.

Прокурор требовал приговорить его к семи годам и семи месяцам тюремного заключения. Сторона защиты настаивала на оправдании Хёйби по обвинениям в изнасиловании и заявила, что за признанные им действия он должен получить максимум 18 месяцев.

Прокуратура охарактеризовала Хёйби как «человека, который считает, что имеет право делать все, что хочет». Сам 29-летний принц заявил, что у него «нет привычки вступать в половую связь со спящими женщинами». При этом он обвинил СМИ в том, что они выставляют его «животным».

Член королевской семьи Норвегии приговорен к тюремному заключению по 40 обвинениям, включая изнасилование

Суд также признал его виновным в домашнем насилии в отношении бывшей девушки, угрозах и нарушении правил дорожного движения. Однако по двум другим обвинениям в изнасиловании он был оправдан.

Судебный процесс, длившийся семь недель, вызвал большой резонанс в Норвегии. На слушаниях также обсуждалась наркозависимость Хёйби. В качестве доказательств были представлены видеозаписи половых актов и более 800 СМС-сообщений.

Мариус Борг ХёйбиМетте-МаритХоконОслоDeutsche Welle
Добавьте сайт Zamin.uz в GoogleЧитайте «Zamin» в Telegram!
Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» редактор

Комментарии 0

Похожие новости

Зеленский сделал заявление о роли Украины в европейской безопасностиЗеленский сделал заявление о роли Украины в европейской безопасностиСегодня, 11:58Трамп уснул на мероприятии? Кадры вызвали споры (видео)Трамп уснул на мероприятии? Кадры вызвали споры (видео)Сегодня, 10:47Лже-«жена лорда» обокрала дом в МосквеЛже-«жена лорда» обокрала дом в МосквеСегодня, 10:39Правда о подводке глаз фараонов: раскрыты тайны 4000-летней давностиПравда о подводке глаз фараонов: раскрыты тайны 4000-летней давностиСегодня, 08:54Осел на парашюте: видео вызвало ажиотаж в сетиОсел на парашюте: видео вызвало ажиотаж в сетиСегодня, 08:30Хочет ли Швейцария ограничить численность населения 10 миллионами?Хочет ли Швейцария ограничить численность населения 10 миллионами?Сегодня, 07:12
ОбъявленияДля сотрудничества
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита

Популярное Мир новости

12 августа редкое явление: день на мгновение станет ночью
12 августа редкое явление: день на мгновение станет ночью
Вращение Земли опасно замедляется: ученые бьют тревогу
Вращение Земли опасно замедляется: ученые бьют тревогу
Опубликован рейтинг ведущих стран по добыче золота
Опубликован рейтинг ведущих стран по добыче золота
Мир ожидают рекордные по жаре годы
Мир ожидают рекордные по жаре годы
На этой неделе в небе появится редкая Голубая луна
На этой неделе в небе появится редкая Голубая луна
Опубликован рейтинг стран с самыми красивыми женщинами
Опубликован рейтинг стран с самыми красивыми женщинами
Верховный лидер Ирана Хаменеи сделал неожиданное заявление
Верховный лидер Ирана Хаменеи сделал неожиданное заявление
«Луноход», молчавший 40 лет, снова подал сигнал
«Луноход», молчавший 40 лет, снова подал сигнал