В Англии задержан мужчина, подозреваемый в том, что бросил трехлетнего ребенка в вольер с крокодилами

·50·Мир
В Англии задержан мужчина, подозреваемый в том, что бросил трехлетнего ребенка в вольер с крокодилами

Инцидент, произошедший в зоопарке в центральной части Англии, привлек внимание общественности. Трехлетний ребенок попал в зону содержания крокодилов и получил тяжелые травмы.

По имеющейся информации, происшествие случилось в зоопарке недалеко от города Хантингдон. Сразу после получения сообщения правоохранительные органы и экстренные службы оперативно прибыли на место происшествия.

Пострадавший ребенок был срочно госпитализирован. Врачи оценивают его состояние как тяжелое, но стабильное.

Следственные органы задержали по этому делу 30-летнего мужчину. В отношении него ведется расследование по подозрению в совершении тяжкого преступления. По предварительным данным, задержанный ранее не был знаком с ребенком.

Правоохранительные органы опрашивают свидетелей, находившихся в зоопарке в момент происшествия. Также изучается вопрос о том, были ли животные причастны к получению ребенком травм.

В настоящее время специалисты работают над выяснением всех деталей инцидента. Следственные действия продолжаются для поиска ответов на вопросы вокруг случившегося.

АнглияХантингдонпроисшествиезоопаркпреступление
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Kamola Shuhratova
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