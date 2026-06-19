В Англии трехлетнего ребенка бросили в вольер с крокодилами

·57·Мир
В Англии трехлетнего ребенка бросили в вольер с крокодилами

В зоопарке, расположенном в центральной части Англии, произошло ужасающее событие. Трехлетний ребенок оказался в вольере с крокодилами и получил тяжелые травмы. В связи с этим инцидентом полиция задержала 30-летнего мужчину по подозрению в покушении на убийство. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на данные полиции Кембриджшира.

Сообщается, что происшествие случилось в зоопарке Джохнсонс оф Олд Хурст недалеко от города Хантингдон. Сразу после получения сообщения сотрудники и представители экстренных служб незамедлительно прибыли на место происшествия.

Пострадавший ребенок был срочно доставлен в больницу. В настоящее время сообщается, что его состояние тяжелое, но стабильное.

По словам детектива-инспектора Верити Макканн, сейчас следователи проводят беседы со свидетелями, находившимися в зоопарке в тот момент, чтобы установить детали происшествия.

«Мы не считаем, что задержанный мужчина и ребенок были знакомы», — отметила она.

На данный момент руководство зоопарка Джохнсонс оф Олд Хурст не дало официальных комментариев по поводу этого случая.

На официальном сайте учреждения указано, что данное место является семейной фермой, где в рамках программ по охране природы содержатся крокодилы.

В настоящее время полиция также выясняет, напали ли животные на ребенка. Следственные действия продолжаются.

АнглияКембриджширПроисшествиеПокушение на убийствоJohnsons of Old Hurst
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Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» редактор
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