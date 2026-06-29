В киберцентрах Азии женщин заманивали на работу обманом, подвергая пыткам и насилию

·28·Мир
В киберцентрах Азии женщин заманивали на работу обманом, подвергая пыткам и насилию

В скрытых центрах кибермошенничества в Юго-Восточной Азии тысячи женщин удерживались против своей воли и привлекались к преступной деятельности. В ходе операций, проведенных в Камбодже, Мьянме и Лаосе, было освобождено множество пострадавших.

Женщин привлекали в эти места в основном через фальшивые объявления о трудоустройстве. Им обещали высокую зарплату, комфортные условия и официальную работу, но позже заставляли обманывать людей в интернете и присваивать их деньги.

Тех, кто отказывался выполнять задания, избивали, пытали или запугивали. Имеются также данные о случаях сексуального насилия в отношении женщин и их продаже другим группам.

Правоохранительные органы работают над выявлением лиц, управлявших этими сетями, и возвращением пострадавших в их страны.

КамбоджаМьянмаЛаос
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Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» редактор
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