Реал Мадрид отложил возвращение молодых талантов

·12·Спорт
Реал Мадрид отложил возвращение молодых талантов

Руководство и тренерский штаб Реал Мадрида приняли особое решение в рамках трансферной политики, ориентированной на ближайшее будущее команды. По информации издания Дефенса Сентрал, клуб решил ещё на один год отложить возвращение в состав двух перспективных воспитанников своей академии — Чемы Андреса и Якобо Рамона. Этот шаг является частью долгосрочного плана, направленного на устранение основных слабых мест команды. Об этом Goal.com сообщает .

В текущем летнем трансферном окне руководство клуба предлагало тренеру немедленно выкупить этих двух молодых талантов, чтобы усилить центр поля и оборону. Однако после тщательного анализа стороны пришли к выводу, что футболистам лучше дать ещё один сезон для дальнейшего развития. Темпы их нынешнего прогресса вызывают большой интерес у руководства клуба.

Финансовые условия и опции обратного выкупа

Реал Мадрид имеет право вернуть Чему Андреса летом 2027 года за 18 миллионов евро. Трансферная стоимость защитника Якобо Рамона составляет от 9 до 10 миллионов евро. По мнению специалистов, приобретение обоих футболистов по цене, не превышающей в общей сложности 30 миллионов евро, является для клуба очень выгодным и приемлемым с финансовой точки зрения вариантом.

Ранее клуб уже получил определённый доход от продажи этих футболистов. Сейчас их трансферная стоимость стабильно растёт, что даёт королевскому клубу возможность получить финансовую выгоду и в будущем. Если игроки продолжат показывать высокий уровень в своих европейских командах, Реал Мадрид сможет позднее продать их другим клубам дороже и получить дополнительную прибыль.

Период испытаний на европейских полях

В настоящее время Чема Андрес выступает за немецкий Штутгарт, а Якобо Рамон играет за итальянский Комо. Оба таланта успешно борются за место в основном составе своих новых команд и демонстрируют стабильную игру. Опыт в зарубежных чемпионатах станет важной основой для выступлений за мадридский гранд в будущем.

По данным источника, тренерский штаб внимательно следит за каждым матчем футболистов в чемпионатах Германии и Италии. После окончания сезона на основании показанных ими результатов будет сделан окончательный вывод и определены сроки возвращения на Сантьяго Бернабеу. На данном этапе основное внимание уделяется тому, чтобы молодые игроки получали игровую практику и продолжали совершенствовать своё мастерство.

Реал МадридЧема АндресЯкобо РамонТрансферыЛа Лига
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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» редактор
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