Пользователей Apple предупредили об опасном шпионском ПО

·11·Технологии
Пользователей Apple предупредили об опасном шпионском ПО

Компания Apple разослала своим клиентам по всему миру экстренные предупреждения о том, что их устройства стали целями специализированного шпионского ПО. По данным TechCrunch и организаций, занимающихся защитой цифровых прав, число пользователей, получивших текущие уведомления об угрозе, остаётся беспрецедентно высоким и значительно превышает показатели, наблюдавшиеся ранее. Об этом Techcrunch.ком сообщает .

В пятницу технологический гигант отправил письма своим клиентам в 110 странах, предупредив, что их устройства стали целями мощного шпионского ПО. Обычно Apple время от времени рассылает такие предупреждения пользователям, которые подверглись воздействию или стали целями вредоносного ПО, используемого правительствами и называемого «наёмным шпионским ПО» (меркенарй спйваре). За последние несколько лет компания уведомила о подобных угрозах клиентов более чем в 150 странах.

Реакция экспертов и пользователей

По указанию Apple пострадавшие должны обращаться за помощью в организацию Аккесс Нов. Исследователи организации сообщили, что после последней рассылки поток обращений за помощью резко увеличился. Директор организационной группы Мухаммад Аль-Маскати рассказал TechCrunch, что с пятницы на их горячую линию поступило рекордное количество обращений. Этот показатель примерно на 30–40 процентов выше среднего потока после обычных уведомлений.

Выяснилось, что среди обратившихся были люди, которые уже получали подобные уведомления об угрозах. Кроме того, в выходные многие пользователи открыто сообщали в социальных сетях, что получили эти предупреждения. Эксперты отмечают, что нынешняя волна стала одной из крупнейших в истории компании.

Военнослужащие в числе целей

Стало известно, что среди получателей рассылки оказался военнослужащий Вооружённых сил Украины, участвующий в боевых действиях в Украине. Военнослужащий, попросивший сохранить анонимность в целях безопасности, рассказал, что сначала принял это сообщение за мошенничество, но поверил в его подлинность только после проверки через Apple.

По словам военнослужащего, он был по-настоящему удивлён, поскольку не считал себя настолько важной целью, хотя воспринял это отчасти как лестное признание. Он также добавил, что знает о других украинских военнослужащих, получивших такие же предупредительные письма, и что они были немного обеспокоены этой ситуацией.

AppleШпионское ПОТехнологииБезопасностьTechCrunch
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор
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