В Японии женщина разместила фиктивные заказы на 2,7 миллиона долларов

В Японии полиция задержала 32-летнюю женщину, которая через популярный интернет-магазин разместила более 2 тысяч фиктивных заказов на сумму 2,7 миллиона долларов. Впоследствии она неоднократно отменяла заказы или отказывалась принимать товары, доставленные курьерами.

По сообщениям японских СМИ, подозреваемая по имени Маю Ёсида заказывала товары в интернет-магазине популярной аниме-компании Шуеиша, используя вымышленные имена и около 230 фиктивных аккаунтов.

Как выяснилось, общая стоимость заказов составила почти 4,3 миллиарда иен, или 2,7 миллиона долларов. Среди них были игрушки и различные товары по мотивам таких популярных аниме-сериалов, как «Наруто» и «Оне Пиеке».

Заказывала товары, но не принимала их

При оформлении заказов Ёсида выбирала способ оплаты наличными при доставке. После того как товары прибывали по её адресу, она отказывалась их принимать или оплачивать.

В некоторых случаях заказы отменялись ещё до отправки. Таким образом, одни и те же действия повторялись неоднократно.

В результате компания была вынуждена многократно нести расходы не только на подготовку заказов, но и на их доставку и курьерские услуги.

По данным японских СМИ, в результате этой схемы компания понесла ущерб в размере около 47 500 долларов.

В настоящее время полиция задержала 32-летнюю женщину и начала расследование инцидента. Правоохранительные органы изучают все детали многочисленных заказов, оформленных через фиктивные аккаунты.