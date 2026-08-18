В Японии женщина разместила фиктивные заказы на 2,7 миллиона долларов

·19·Мир
В Японии женщина разместила фиктивные заказы на 2,7 миллиона долларов

В Японии полиция задержала 32-летнюю женщину, которая через популярный интернет-магазин разместила более 2 тысяч фиктивных заказов на сумму 2,7 миллиона долларов. Впоследствии она неоднократно отменяла заказы или отказывалась принимать товары, доставленные курьерами.

По сообщениям японских СМИ, подозреваемая по имени Маю Ёсида заказывала товары в интернет-магазине популярной аниме-компании Шуеиша, используя вымышленные имена и около 230 фиктивных аккаунтов.

Как выяснилось, общая стоимость заказов составила почти 4,3 миллиарда иен, или 2,7 миллиона долларов. Среди них были игрушки и различные товары по мотивам таких популярных аниме-сериалов, как «Наруто» и «Оне Пиеке».

Заказывала товары, но не принимала их

При оформлении заказов Ёсида выбирала способ оплаты наличными при доставке. После того как товары прибывали по её адресу, она отказывалась их принимать или оплачивать.

В некоторых случаях заказы отменялись ещё до отправки. Таким образом, одни и те же действия повторялись неоднократно.

В результате компания была вынуждена многократно нести расходы не только на подготовку заказов, но и на их доставку и курьерские услуги.

По данным японских СМИ, в результате этой схемы компания понесла ущерб в размере около 47 500 долларов.

В настоящее время полиция задержала 32-летнюю женщину и начала расследование инцидента. Правоохранительные органы изучают все детали многочисленных заказов, оформленных через фиктивные аккаунты.

ЯпонияМаю ЁсидаShueishaНарутоOne Piece
Добавьте сайт Zamin.uz в GoogleЧитайте «Zamin» в Telegram!
Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» редактор
Обсудите с Zamin AIПроанализируйте новость, получите полезные ответы

Комментарии 0

Похожие новости

Редкую козу, проданную в Раджанпур за 1,8 миллиона рупий, проводили с празднованиемРедкую козу, проданную в Раджанпур за 1,8 миллиона рупий, проводили с празднованиемСегодня, 00:07Объявлена «самая уродливая собака в мире»Объявлена «самая уродливая собака в мире»Вчера, 20:18Декретный отпуск женщины-мэра вызвал резонанс в ЯпонииДекретный отпуск женщины-мэра вызвал резонанс в ЯпонииВчера, 18:20В Британии кошка, пропавшая 10 лет назад, вернулась домойВ Британии кошка, пропавшая 10 лет назад, вернулась домойВчера, 17:37Беларусь и Иран подписывают стратегическое соглашение на 2027–2031 годы!Беларусь и Иран подписывают стратегическое соглашение на 2027–2031 годы!Вчера, 15:21В Китае построен гигантский лифт высотой 288 метровВ Китае построен гигантский лифт высотой 288 метровВчера, 14:30
ОбъявленияДля сотрудничества
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита

Популярное Мир новости

Неожиданное требование казахстанской невесты в качестве махра удивило всех
Неожиданное требование казахстанской невесты в качестве махра удивило всех
Список гостей, приглашённых на свадьбу Роналду и Джорджины, вызвал ажиотаж
Список гостей, приглашённых на свадьбу Роналду и Джорджины, вызвал ажиотаж
В небе над Глазго появился огромный дракон, поразивший всех
В небе над Глазго появился огромный дракон, поразивший всех
В Атлантике появилась огромная белая акула, приближается еще более крупная особь
В Атлантике появилась огромная белая акула, приближается еще более крупная особь
Названо самое красивое слово в мире
Названо самое красивое слово в мире
На берег выбросило существо, в желудке которого нашли целую добычу
На берег выбросило существо, в желудке которого нашли целую добычу
Дрон впервые полностью запечатлел процесс рождения кита
Дрон впервые полностью запечатлел процесс рождения кита
Эта доброта воспитательницы детского сада покорила сердца миллионов
Эта доброта воспитательницы детского сада покорила сердца миллионов