Редкую козу, проданную в Раджанпур за 1,8 миллиона рупий, проводили с празднованием

В районе Раджанпур пакистанской провинции Пенджаб редкую козу продали за 1,8 миллиона рупий. Коза весом около 15 килограммов относится к породе Шири, а её стоимость объясняется внешним видом, необычным окрасом и родословной.

Интересно, что покупатель приехал забрать козу с большим автокортежем. Во время церемонии проводов играли на барабанах, люди танцевали, а деньги разбрасывали. Козу специально украсили и передали новому владельцу.

Гостям торжества подали корму из говядины и сладкий рис. Посмотреть на происходящее собрались многие местные жители.

Сумма в 1,8 миллиона рупий, заплаченная за козу, удивила одних, тогда как другие объяснили это интересом к редкому и породистому скоту. Однако официально подтвердить эту цену по данным рынка скота не удалось.

Тем не менее необычная продажа и торжественная церемония проводов вызвали большой интерес в Раджанпур.