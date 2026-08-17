Холлоуэй о поясах Махачева: «Ты не чемпион в двух весовых категориях»

Победа российского бойца Ислама Махачева, который в главном бою турнира UFC 330 по решению судей одолел непобежденного претендента Иэна Мачадо Гарри, вызвала новые споры в мире единоборств.

Бывший чемпион промоушена и одна из самых известных его звезд, американец Макс Холлоуэй, выступил в социальных сетях, открыто поставив под сомнение политику Махачева в отношении защиты поясов в разных дивизионах.

«Почему он удерживает два пояса?»: резкое заявление Холлоуэя

Американский спортсмен отметил, что несправедливо, когда чемпион одновременно владеет двумя поясами в разных весовых категориях, но защищает только один из них:

«Почему, черт возьми, он удерживает два пояса? Ситуация такая, брат: у тебя есть два чемпионских пояса, но на деле ты не чемпион в двух весовых категориях. Сейчас он защищает только один пояс. Почему? Я вообще этого не понимаю, ребята», — выразил свое недовольство Макс Холлоуэй.

Дилемма дивизионов и вопросы болельщиков

Такая реакция Холлоуэя вновь подняла несколько важных проблем, которые уже давно обсуждаются в сообществе ММА:

Застой в весовых категориях: одновременное владение одним бойцом двумя титулами откладывает чемпионские возможности других претендентов в легком и полусреднем весовых дивизионах;

Вопрос освобождения поясов: специалисты и спортсмены подчеркивают, что Ислам Махачев в ближайшее время должен либо защитить пояс в легком весе, либо официально освободить его и сосредоточить все внимание на полусреднем весе.

Руководство UFC пока официально не объявило, в каком весе и за какой пояс пройдет следующий бой Махачева.

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