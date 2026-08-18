Женщина, не видевшая 13 лет, снова начала видеть после удара

·11·Мир
Женщина, не видевшая 13 лет, снова начала видеть после удара

В жизни Лизы Рейд, проживающей в новозеландском городе Окленде, произошло неожиданное событие. В детстве она потеряла зрение из-за опухоли мозга и 13 лет жила практически не видя. Однако после обычного несчастного случая в 2000 году часть её зрения неожиданно восстановилась.

Неожиданный удар

Лиза потеряла зрение в 11 лет из-за опухоли мозга. Поскольку опухоль давила на зрительный нерв, долгие годы она передвигалась с помощью собаки-поводыря.

15 ноября 2000 года 24-летняя Лиза наклонилась, чтобы поцеловать свою собаку-поводыря Ами перед сном. В этот момент она потеряла равновесие и сильно ударилась головой о журнальный столик. Поскольку происшествие не выглядело серьёзным, она легла спать как обычно.

Однако утром, проснувшись, Лиза не могла поверить своим глазам — она снова начала видеть.

Jingalak sochli ayol bog‘da labrador iti bilan birga tabassum qilib turibdi.

Спустя 13 лет она снова увидела свою семью

Зрение Лизы восстановилось не полностью, а лишь частично. Согласно источникам, у неё примерно на 80 процентов восстановилось зрение на левом глазу.

Одним из самых трогательных моментов для неё стала встреча с членами семьи. Брат Лизы, которого она не видела 13 лет, за это время вырос из ребёнка во взрослого мужчину.

«Он стал мужчиной», — с удивлением вспоминала Лиза, увидев брата с бородой. Мать же показалась ей почти знакомой, однако Лиза заметила, что за эти годы она постарела.

Врачи также не смогли найти точного ответа

Самая загадочная сторона этой истории — причина восстановления зрения. Врачи не смогли дать точного научного объяснения состоянию Лизы.

Согласно некоторым предположениям, удар по голове мог изменить давление, воздействовавшее на зрительный нерв. Однако это лишь гипотеза, и точная причина, по которой зрение Лизы вернулось, так и не была доказана.

Лиза РидОклендНовая ЗеландияАми
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Kamola Shuhratova
«ZAMIN.UZ» редактор
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