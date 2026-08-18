Милан и Ювентус могут снова обменяться игроками

·2·Спорт
Милан и Ювентус могут снова обменяться игроками

Менее чем за неделю до начала нового сезона итальянской Серии А топ-клубы продолжают подводить итоги формирования составов. Как сообщает Sky Sport, в последние дни трансферного окна Милан и Ювентус могут провести неожиданный обмен игроками, которые не входят в планы команд. Об этом сообщает Goal.com.

В настоящее время в обеих командах есть футболисты, потерявшие доверие тренеров или желающие перейти в другой клуб. В частности, Юссуф Фофана в Милане и Нико Гонсалес в Ювентусе могут стать интересными вариантами для других команд. Ожидается, что приближение закрытия трансферного окна ускорит подобные сделки.

Новые варианты для центра поля и обороны

Главный тренер Ювентуса Лучано Спаллетти требует, чтобы на каждой позиции было по два конкурентоспособных футболиста. Туринскому клубу крайне необходим физически сильный опорный полузащитник, способный контролировать мяч в центре поля и стать партнёром Мануэлю Локателли и Хефрену Тюраму.

Изначально главным кандидатом считался Франк Кессье. Однако после того, как главный тренер Милана Рубен Аморим включил французского футболиста в список выставленных на продажу, агенты Юссуфа Фофаны сразу связались с руководством Ювентуса и предложили туринскому клубу бывшего игрока Монако.

Кроме того, на повестке дня остаётся усиление позиции центрального защитника с правой ногой, поскольку ожидается уход Гатти и Руджани. По информации Sky Sport, Фикайо Томори, который, как ожидается, покинет Милан, вновь стал трансферной целью Ювентуса.

Планы Милана в атаке и Нико Гонсалес

В свою очередь, Милан также планирует перестроить линию атаки и зону за Гонсалу Рамушем. В команде гарантированным остаётся только Кристиан Пулишич, а Рубен Лофтус-Чик рассматривается как один из вариантов. Однако из-за возможного ухода Кристофера Нкунку и Рафаэла Леау клуб ищет им замену.

В этой ситуации появляется вариант с Нико Гонсалесом. После завершения аренды в Атлетико Мадрид аргентинский вингер вернулся в туринский клуб, но совершенно не хочет там оставаться. Его агенты предложили футболиста Милану, а руководство клуба не стало полностью исключать такую возможность.

Последние дни трансферного окна станут для обоих клубов последней возможностью избавиться от лишних игроков в составе и закрыть необходимые позиции.

МиланЮвентусНико ГонсалесЮссуф ФофанаСерия A
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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» редактор
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