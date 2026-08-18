Рис Джеймс высказался о физической форме и новом сезоне

·11·Спорт
Рис Джеймс высказался о физической форме и новом сезоне

Капитан «Челси» Рис Джеймс признал, что, несмотря на успешный выход на поле в последнем товарищеском матче команды, ему ещё не удалось набрать оптимальную спортивную форму. Об этом Goal.com сообщает. Об этом Goal.com сообщает .

После победы над «Реал Сосьедад» со счётом 3:1 на стадионе «Стэмфорд Бридж» защитник отметил, что после продолжительного выступления сборной Англии на чемпионате мира ему предоставили короткий отпуск, в результате чего предсезонная подготовка оказалась сокращённой.

Физическая форма и испытание жаркой погодой

По словам Джеймса, несмотря на короткую продолжительность перерыва, он хорошо чувствует себя физически, однако признал, что перед официальными матчами ему ещё нужно немного набрать игровой ритм. Жаркая погода во время игры также создала для футболистов дополнительные трудности.

«Перерыв был очень коротким, но на поле я чувствовал себя хорошо. Условия были тяжёлыми, погода — очень жаркой. Мы только начинаем, немного не хватает игровой практики, но это был хороший шаг вперёд», — сказал он.

Новая эра под руководством Хаби Алонсо

Новый главный тренер команды Хаби Алонсо на прошлой неделе отдельно отметил, что возвращение капитана клуба к тренировкам положительно сказывается на команде. Испанский специалист, впервые с начала июля начавший работать с составом в полном объёме, рассчитывает на лидерские качества Риса Джеймса при внедрении своих идей в команде.

В свою очередь, капитан положительно отреагировал на слова тренера, заявив, что для него большая честь играть под его руководством и что он готов помочь команде в самый важный момент.

После нескольких лет нестабильности болельщики «Челси» ждут стабильности. Позитивные высказывания Джеймса о новых футболистах и атмосфере в команде свидетельствуют о том, что в раздевалке сформировалась хорошая обстановка, несмотря на плотный летний календарь и большое количество поездок.

Рис ДжеймсЧелсиХаби АлонсоПремьер-лига АнглииФутбол
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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» редактор
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