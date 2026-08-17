Управление энергией: что нужно отпустить ради душевного спокойствия?

·21·Для жизни
Управление энергией: что нужно отпустить ради душевного спокойствия?

В повседневной жизни многие люди теряют огромное количество душевной энергии и времени, переживая из-за событий, которые не могут изменить, отношения окружающих или процессов во внешнем мире. В психологии самый эффективный способ справиться с этим состоянием — правило «круга контроля» .

Чтобы значительно облегчить свою жизнь, обрести внутреннее спокойствие и уверенно двигаться к целям, важно чётко разделять то, что зависит от вас, и то, что находится вне вашего контроля.

1. Не в вашей власти (факторы вне контроля)

Необходимо перестать тратить силы и нервы на следующие обстоятельства, поскольку напрямую управлять ими невозможно:

  • Мнения и взгляды других людей: Что окружающие думают о вас и во что они верят;

  • Экономические и глобальные процессы: Инфляция, рыночные цены или меняющиеся алгоритмы социальных сетей;

  • Достижения и результаты других людей: Успехи других людей, то, чем завершатся их дела, или их жизненный выбор;

  • Прошлое: Совершённые ошибки, произошедшие события и упущенные возможности;

  • Отношение окружающих и негативные эмоции: Как другие относятся к вам, а также их зависть, враждебность, обиды или гнев.

2. В вашей власти (аспекты полного контроля)

Именно на эти аспекты следует направлять свои реальные силы, успех и качество жизни:

  • Личные границы и энергия: Умение говорить «нет» и выбирать, на что направлять свои силы и энергию;

  • Отношение и реакция: Умение управлять своей реакцией на любую происходящую ситуацию или внешнюю критику;

  • Культура общения и речи: Какие слова использовать и в каком тоне разговаривать с людьми;

  • Выбор окружения и сообщества: Чьим советам прислушиваться, с кем работать и в чьей компании проводить время;

  • Личное развитие и управление временем: Составление распорядка дня, плана обучения и работы над собой;

  • Внутренний диалог и самооценка: То, как вы разговариваете с собой (поддерживаете себя, а не критикуете), и степень принятия собственной личности.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор
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