Объявлена «самая уродливая собака в мире»

·38·Мир
Объявлена «самая уродливая собака в мире»

Завершился один из самых необычных конкурсов в мире. В конкурсе «Ворлд'с Углиест Дог» — «Самая уродливая собака в мире», который прошёл в американском штате Калифорния, в этом году победил мопс, привлекший внимание своей внешностью.

6-летняя собака по имени Джиннй Лу заняла первое место в соревновании, прошедшем 14 августа на территории Сонома Кунтй Фаир в городе Санта-Роза. Её владелица Мишел Греди получила за победу приз в размере 5 тысяч долларов.

Прославилась большими глазами и свисающим языком

Inju marjon taqib olgan, tili osilib turgan keksa mops iti.

Внешность Джиннй Лу выделяла её среди других участников. Её большие выпуклые глаза, постоянно высунутый язык и необычное выражение морды не остались без внимания судей.

Интересно, что для собаки это была не первая серьёзная попытка в этом конкурсе. Джиннй Лу заняла второе место в соревновании 2025 года. В этом году она вновь приняла участие и наконец завоевала главный приз.

Её история ещё интереснее, чем внешность

Джиннй Лу была спасена в Южной Корее, а позднее её привезли в США. Примерно четыре года назад Мишел Греди удочерила её через Пуг Рескуе.

Поэтому её победа имеет более глубокий смысл, чем просто результат забавного конкурса. Организаторы соревнования стремятся привлечь внимание к собакам с необычной внешностью, показать их уникальность и популяризировать идею усыновления животных.

Конкурс отметил 50-летний юбилей

В этом году соревнование приобрело особое значение — исполняется 50 лет со дня основания конкурса «Ворлд'с Углиест Дог».

Ayol kuchugi bilan musobaqada 3000 dollarlik mukofot chekini qabul qilib olmoqda.

Второе место заняла смесь чихуахуа и померанского шпица по имени Пинкй, а третье — помесь чихуахуа по имени Отто. Они получили соответственно призы в размере 3 тысяч и 2 тысяч долларов.

Ayollar tanlovda g‘olib bo‘lgan xunuk itlarini kuboklar yonida ko‘tarib turishibdi.

Организаторы подчёркивают, что цель конкурса — не высмеивать собак. Напротив, он призван отмечать уникальность их внешности и напоминать людям, что каждое животное заслуживает любви и заботы.

Так спасённая когда-то Джиннй Лу сегодня оказалась в центре внимания всего мира. Её победа ещё раз показала, что понятие «красоты» может быть разным для каждого.

Джинни ЛуКалифорнияСанта-РозаМишель ГрэдиЮжная Корея
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Kamola Shuhratova
«ZAMIN.UZ» редактор
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