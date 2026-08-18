Милан и Ювентус планируют обмен лишними футболистами

·16·Спорт
Милан и Ювентус планируют обмен лишними футболистами

До начала нового сезона итальянской Серии А остается меньше недели, и клубы «Милан» и «Ювентус» могут провести неожиданный трансферный обмен, чтобы избавиться от футболистов, не входящих в их планы. Как сообщает Sky Sport, руководства команд рассматривают вариант взаимного обмена лишними игроками. Активность в последние дни текущего трансферного окна дает обоим грандам возможность сбалансировать состав. Об этом Goal.com сообщает .

Как стало известно, главные тренеры обеих команд сформировали списки футболистов, которых не планируют использовать. В частности, в «Милане» Юссуф Фофана оказался среди игроков, которым, как ожидается, предстоит покинуть клуб, тогда как в «Ювентусе» Нико Гонсалес считается одним из футболистов, не сумевших завоевать доверие главного тренера. В преддверии закрытия трансферного окна эти два игрока вызывают интерес у соперничающих клубов.

Изменения в центре поля и линии обороны

Главный тренер «Ювентуса» требует, чтобы на каждой позиции были два конкурентоспособных и равноценных футболиста. Туринцы искали опорного полузащитника, способного надежно защищать линию обороны. Пока Франк Кессье рассматривался в качестве главной цели, агенты Юссуфа Фофаны связались с руководством туринского клуба и предложили трансфер французского футболиста. Кроме того, «Ювентус» ищет правого центрального защитника, поскольку ожидается уход Гатти и Руджани. В связи с этим кандидатура Фикайо Томори вновь оказалась в сфере внимания клуба.

«Милан», в свою очередь, намерен кардинально обновить линию атакующих полузащитников. Пока лишь будущее Кристиана Пулишича выглядит определенным, тогда как судьба остальных игроков остается под вопросом. Поэтому «россонери» нужен как минимум еще один футболист, в том числе исполнитель, предпочитающий левую ногу. Именно этот фактор привлек внимание «Милана» к Нико Гонсалесу.

Нико Гонсалес и его будущее

После аренды в «Атлетико Мадрид» Нико Гонсалес не хочет возвращаться в туринский клуб и, в свою очередь, стремится вновь оказаться в команде Симеоне. Он уже заявил, что не намерен оставаться в «Ювентусе». Несмотря на это, его агенты предложили футболиста «Милану», и «россонери» полностью не отвергли этот вариант.

В настоящее время переговоры между клубами входят в завершающую стадию. Если стороны достигнут соглашения, обмен с участием Юссуфа Фофаны и Нико Гонсалеса может стать одной из самых громких сделок текущего трансферного окна.

МиланЮвентусЮссуф ФофанаНико ГонсалесТрансферы
Добавьте сайт Zamin.uz в GoogleЧитайте «Zamin» в Telegram!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» редактор
Обсудите с Zamin AIПроанализируйте новость, получите полезные ответы

Комментарии 0

Похожие новости

Реал Мадрид отложил возвращение молодых талантовРеал Мадрид отложил возвращение молодых талантовСегодня, 01:31Рис Джеймс высказался о физической форме и новом сезонеРис Джеймс высказался о физической форме и новом сезонеСегодня, 01:14Милан и Ювентус могут снова обменяться игрокамиМилан и Ювентус могут снова обменяться игрокамиСегодня, 00:18Милан и Ювентус рассматривают обмен Юссуфа Фофаны и Нико ГонсалесаМилан и Ювентус рассматривают обмен Юссуфа Фофаны и Нико ГонсалесаВчера, 23:32Холлоуэй о поясах Махачева: «Ты не чемпион в двух весовых категориях»Холлоуэй о поясах Махачева: «Ты не чемпион в двух весовых категориях»Вчера, 23:29Рамазон Темирову соперник под номером 6: подробности мегабоя против КаваныРамазон Темирову соперник под номером 6: подробности мегабоя против КаваныВчера, 23:20
ОбъявленияДля сотрудничества
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита

Популярное Спорт новости

Шакира рассказала, у кого просила помощи, чтобы выйти на Мбаппе
Шакира рассказала, у кого просила помощи, чтобы выйти на Мбаппе
Искренний момент: Абдуқодир Ҳусанов отправил видеообращение легенде Казахстана
Искренний момент: Абдуқодир Ҳусанов отправил видеообращение легенде Казахстана
Ламин Ямаль раскрыл слова, сказанные ему Месси после финала
Ламин Ямаль раскрыл слова, сказанные ему Месси после финала
Риск длиной в 12 дней обернулся чемпионством: Муродов вошел в историю (видео)
Риск длиной в 12 дней обернулся чемпионством: Муродов вошел в историю (видео)
Криштиану Роналду определился с датой завершения карьеры в сборной Португалии
Криштиану Роналду определился с датой завершения карьеры в сборной Португалии
После Абдуқодир Ҳусанов: «Ланс» нацелился еще на одну узбекскую звезду
После Абдуқодир Ҳусанов: «Ланс» нацелился еще на одну узбекскую звезду
Сколько баллов заслужил Абдуқодир Ҳусанов за свой дебютный матч?
Сколько баллов заслужил Абдуқодир Ҳусанов за свой дебютный матч?
ФИФА опубликовала впечатляющие показатели Абдукодира Ҳусанова
ФИФА опубликовала впечатляющие показатели Абдукодира Ҳусанова