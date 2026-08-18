Милан и Ювентус планируют обмен лишними футболистами

До начала нового сезона итальянской Серии А остается меньше недели, и клубы «Милан» и «Ювентус» могут провести неожиданный трансферный обмен, чтобы избавиться от футболистов, не входящих в их планы. Как сообщает Sky Sport, руководства команд рассматривают вариант взаимного обмена лишними игроками. Активность в последние дни текущего трансферного окна дает обоим грандам возможность сбалансировать состав. Об этом Goal.com сообщает .

Как стало известно, главные тренеры обеих команд сформировали списки футболистов, которых не планируют использовать. В частности, в «Милане» Юссуф Фофана оказался среди игроков, которым, как ожидается, предстоит покинуть клуб, тогда как в «Ювентусе» Нико Гонсалес считается одним из футболистов, не сумевших завоевать доверие главного тренера. В преддверии закрытия трансферного окна эти два игрока вызывают интерес у соперничающих клубов.

Изменения в центре поля и линии обороны

Главный тренер «Ювентуса» требует, чтобы на каждой позиции были два конкурентоспособных и равноценных футболиста. Туринцы искали опорного полузащитника, способного надежно защищать линию обороны. Пока Франк Кессье рассматривался в качестве главной цели, агенты Юссуфа Фофаны связались с руководством туринского клуба и предложили трансфер французского футболиста. Кроме того, «Ювентус» ищет правого центрального защитника, поскольку ожидается уход Гатти и Руджани. В связи с этим кандидатура Фикайо Томори вновь оказалась в сфере внимания клуба.

«Милан», в свою очередь, намерен кардинально обновить линию атакующих полузащитников. Пока лишь будущее Кристиана Пулишича выглядит определенным, тогда как судьба остальных игроков остается под вопросом. Поэтому «россонери» нужен как минимум еще один футболист, в том числе исполнитель, предпочитающий левую ногу. Именно этот фактор привлек внимание «Милана» к Нико Гонсалесу.

Нико Гонсалес и его будущее

После аренды в «Атлетико Мадрид» Нико Гонсалес не хочет возвращаться в туринский клуб и, в свою очередь, стремится вновь оказаться в команде Симеоне. Он уже заявил, что не намерен оставаться в «Ювентусе». Несмотря на это, его агенты предложили футболиста «Милану», и «россонери» полностью не отвергли этот вариант.

В настоящее время переговоры между клубами входят в завершающую стадию. Если стороны достигнут соглашения, обмен с участием Юссуфа Фофаны и Нико Гонсалеса может стать одной из самых громких сделок текущего трансферного окна.