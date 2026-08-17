В Британии кошка, пропавшая 10 лет назад, вернулась домой

В Великобритании кошка по кличке Чарли, пропавшая в 2016 году, почти 10 лет спустя вернулась к своим хозяевам. Об этом сообщила BBC.

Хозяйки Чарли, Люси и Ксанна Робертсон, долго искали её, расспрашивали окружающих и распространяли информацию в Facebook. Однако никаких известий о кошке не было.

«Мы пытались найти её, но не смогли. Мы никогда не теряли надежды», — сказала Ксанна.

Семья опасалась, что Чарли сбила машина или она погибла в результате другого несчастного случая. Однако 29 июля 2026 года Ксанна позвонили из ветеринарной клиники в городе Аберкарн.

Выяснилось, что местный житель заметил Чарли среди кустов и, решив, что она бездомная, несколько недель кормил её. Затем кошку отвезли к ветеринару, где по микрочипу удалось установить её хозяев.

«Она почти не изменилась, совсем как на старых фотографиях», — сказала Люси.

Сейчас Чарли вновь привыкает к другим домашним животным в семье. Люси в шутку отметила, что кошка, возможно, понимает, что стала знаменитой.