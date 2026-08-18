Acer представила новый ноутбук Го Air с 19 часами автономной работы и металлическим корпусом
Компания Acer представила очередное устройство, направленное на укрепление её позиций на технологическом рынке. По данным иксбт.ком, новая модель Го Air привлекла внимание ряда специализированных изданий тонким металлическим корпусом, высокой автономностью и доступной ценой. Её оценивают как конкурента популярных среди покупателей устройств. На китайском рынке этот ноутбук предлагается примерно за 815 долларов США. Об этом сообщает Иксбт.ком.
Технические возможности и качество экранаПроизводитель не стал чрезмерно экономить на основных компонентах ради снижения себестоимости. В частности, устройство оснащено качественным 14-дюймовым экраном с частотой обновления 120 Hz. Кроме того, ноутбук получил современный порт Тундерболт 4, который обеспечивает быструю передачу данных и удобное подключение внешних устройств.
Объём памяти также достаточен для повседневных задач. Устройство оснащено 12 GB оперативной памяти (RAM) и ССД-накопителем объёмом 512 GB, что обеспечивает стабильную и быструю работу системы.
Производительность и рекордная автономностьВ основе ноутбука лежит процессор Intel Коре 5 320 из новой серии Intel Вилдкат Лаке. Этот чип не обещает исключительно высокой вычислительной мощности, однако благодаря особому вниманию к энергоэффективности играет важную роль в экономии заряда батареи.
Одним из главных преимуществ устройства является ёмкость аккумулятора. Благодаря батарее на 70 Wh, согласно данным производителя, ноутбук может непрерывно работать до 19 часов без зарядного устройства.
Дизайн и удобство использованияМодель Го Air примечательна не только техническими характеристиками, но и внешним видом. Корпус полностью выполнен из металла, его толщина составляет всего 13,9 миллиметра, а вес — 1,19 килограмма. Такие параметры делают устройство удобным для людей, которые часто находятся в дороге, и пользователей, ведущих активный образ жизни.
В целом специалистам Acer удалось создать сбалансированный мобильный компьютер, сочетающий современную платформу, качественный дисплей и длительную автономную работу. Хотя устройство не предназначено для самых требовательных игр или профессиональных графических задач, оно может стать хорошим выбором для повседневной работы и офисных задач.
…