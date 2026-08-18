Acer представила новый ноутбук Го Air с 19 часами автономной работы и металлическим корпусом

·15·Технологии
Acer представила новый ноутбук Го Air с 19 часами автономной работы и металлическим корпусом

Компания Acer представила очередное устройство, направленное на укрепление её позиций на технологическом рынке. По данным иксбт.ком, новая модель Го Air привлекла внимание ряда специализированных изданий тонким металлическим корпусом, высокой автономностью и доступной ценой. Её оценивают как конкурента популярных среди покупателей устройств. На китайском рынке этот ноутбук предлагается примерно за 815 долларов США. Об этом сообщает Иксбт.ком.

Технические возможности и качество экрана

Производитель не стал чрезмерно экономить на основных компонентах ради снижения себестоимости. В частности, устройство оснащено качественным 14-дюймовым экраном с частотой обновления 120 Hz. Кроме того, ноутбук получил современный порт Тундерболт 4, который обеспечивает быструю передачу данных и удобное подключение внешних устройств.

Объём памяти также достаточен для повседневных задач. Устройство оснащено 12 GB оперативной памяти (RAM) и ССД-накопителем объёмом 512 GB, что обеспечивает стабильную и быструю работу системы.

Производительность и рекордная автономность

В основе ноутбука лежит процессор Intel Коре 5 320 из новой серии Intel Вилдкат Лаке. Этот чип не обещает исключительно высокой вычислительной мощности, однако благодаря особому вниманию к энергоэффективности играет важную роль в экономии заряда батареи.

Одним из главных преимуществ устройства является ёмкость аккумулятора. Благодаря батарее на 70 Wh, согласно данным производителя, ноутбук может непрерывно работать до 19 часов без зарядного устройства.

Дизайн и удобство использования

Модель Го Air примечательна не только техническими характеристиками, но и внешним видом. Корпус полностью выполнен из металла, его толщина составляет всего 13,9 миллиметра, а вес — 1,19 килограмма. Такие параметры делают устройство удобным для людей, которые часто находятся в дороге, и пользователей, ведущих активный образ жизни.

В целом специалистам Acer удалось создать сбалансированный мобильный компьютер, сочетающий современную платформу, качественный дисплей и длительную автономную работу. Хотя устройство не предназначено для самых требовательных игр или профессиональных графических задач, оно может стать хорошим выбором для повседневной работы и офисных задач.

AcerНоутбукиIntelТехнологииГаджеты
Добавьте сайт Zamin.uz в GoogleЧитайте «Zamin» в Telegram!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор
Обсудите с Zamin AIПроанализируйте новость, получите полезные ответы

Комментарии 0

Похожие новости

США запускают новый сервис для решения проблем в космосеСША запускают новый сервис для решения проблем в космосеСегодня, 01:57Пользователей Apple предупредили об опасном шпионском ПОПользователей Apple предупредили об опасном шпионском ПОСегодня, 01:27Galaxy С22 может получить новую жизнь благодаря ПО LineageOSGalaxy С22 может получить новую жизнь благодаря ПО LineageOSВчера, 22:28Samsung радикально изменит архитектуру камер в будущем флагмане Galaxy S27Samsung радикально изменит архитектуру камер в будущем флагмане Galaxy S27Вчера, 21:58Xiaomi представила новый аквариум Mijia Смарт Фиш Tank 2 ProXiaomi представила новый аквариум Mijia Смарт Фиш Tank 2 ProВчера, 21:29Китай представил проект «летающего крыла» на 800 пассажировКитай представил проект «летающего крыла» на 800 пассажировВчера, 20:26
ОбъявленияДля сотрудничества
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита

Популярное Технологии новости

NASA запечатлело необычное явление в Черном море из космоса
NASA запечатлело необычное явление в Черном море из космоса
Apple iPhone 18 Pro впервые показан на видео: Революция в камере и дизайне
Apple iPhone 18 Pro впервые показан на видео: Революция в камере и дизайне
Toyota объявила пожизненную гарантию на электромобили: батареи будут заменять бесплатно
Toyota объявила пожизненную гарантию на электромобили: батареи будут заменять бесплатно
В США покупатель приобрел мощный игровой компьютер в магазине по рекордно низкой цене
В США покупатель приобрел мощный игровой компьютер в магазине по рекордно низкой цене
Первые подробности о серии Samsung Galaxy S27: Компания работает над «Новым чудом»
Первые подробности о серии Samsung Galaxy S27: Компания работает над «Новым чудом»
Honor Робот Фоне впервые замечен на футбольном поле: возможности смартфона с 4Д-камерой
Honor Робот Фоне впервые замечен на футбольном поле: возможности смартфона с 4Д-камерой
Tecno представляет первый в мире безрамочный смартфон
Tecno представляет первый в мире безрамочный смартфон
Планета Земля превратилась в гигантский детектор тёмной материи
Планета Земля превратилась в гигантский детектор тёмной материи