Милан и Ювентус рассматривают обмен Юссуфа Фофаны и Нико Гонсалеса

·14·Спорт
Милан и Ювентус рассматривают обмен Юссуфа Фофаны и Нико Гонсалеса

Менее чем за неделю до начала нового сезона Серии А итальянские гранды могут совершить неожиданный шаг на трансферном рынке. По информации издания Туттоспорт, Милан и Ювентус обдумывают вариант обмена футболистами, которые больше не входят в планы клубов. Потенциальная сделка может дать игрокам, считающимся обузой в составах двух грандов, шанс начать карьеру заново. Об этом Goal.com сообщает .

В настоящее время в обоих клубах немало игроков, которые по разным причинам оказались за пределами основного состава. В частности, в Милане Юссуф Фофана, а в Ювентусе Нико Гонсалес не входят в дальнейшие планы главных тренеров. По мере приближения последних дней трансферного окна ситуация вокруг этих футболистов может измениться, превратившись в привлекательную возможность для клубов-соперников.

Новый кандидат для центра поля и обороны

Главный тренер Ювентуса Лучано Спаллетти требует, чтобы на каждой позиции были по два равноценных игрока и чтобы в команде царила здоровая конкуренция. Туринцы давно ищут физически сильного центрального полузащитника, способного действовать перед линией обороны и разрушать атаки соперников. Клуб, подыскивавший достойного партнёра или конкурента Мануэлю Локателли и Хефрену Тюраму, первоначально считал приоритетным вариант с Франком Кессье.

Однако после включения Юссуфа Фофаны в список игроков, выставленных Миланом на продажу, агенты футболиста сразу связались с руководством Ювентуса и предложили туринскому клубу бывшего полузащитника Монако. Предполагается, что физические данные Фофаны и его решительность в центре поля полностью соответствуют требованиям Спаллетти.

Вариант усиления линии атаки для Милана

В свою очередь, Милан намерен кардинально обновить атакующую полузащиту и позицию за Гонсалу Рамосом. Пока точно известно лишь о продолжении выступлений Пулишича, тогда как Лофтус-Чик рассматривается как универсальный игрок. Однако из-за возможного ухода Нкунку и Леау миланцам сразу понадобятся новые исполнители. Особенно высока потребность в футболисте, обладающем высокой скоростью и предпочитающем действовать левой ногой.

Именно в этой ситуации в центре внимания Милана оказался Нико Гонсалес. Футболист, вернувшийся после завершения аренды в Атлетико Мадрид, открыто заявлял, что не хочет оставаться в туринском клубе и желает вернуться в команду Диего Симеоне. Несмотря на это, его агенты предложили игрока Милану, и красно-чёрный клуб не стал категорично отвергать этот вариант.

Пока обмен Юссуфа Фофаны и Нико Гонсалеса остаётся лишь трансферной идеей. Необходимо решить вопрос о компенсации разницы в трансферной стоимости футболистов, однако расхождение между клубами не столь велико. При небольшом запасе времени до закрытия трансферного окна этот прямой обмен вполне может стать реальностью.

МиланЮвентусЮссуф ФофанаНико ГонсалесТрансферы
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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» редактор
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